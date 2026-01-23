Altın rekor kırdı: Gram 7 bin liraya koşuyor!

Yayınlanma:
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Dün önce vites düşüren altın yeniden tansiyon yükseltti. İçeride gram altın 7 bin liraya doğru hızla yükseldi.

22Dünya genelinde yaşanan jeopolitik krizler, emtia piyasalarını altüst etmeye devam ediyor. 21 21 Ocak 2026 sabahına tarihi bir rekorla uyanan altın piyasası, dün bir kısım gerileme yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında patlak veren "Grönland" anlaşmazlığının gölgesinde rekor üzerine rekor kıran altında dün sular kısmen durulmuştu.

Ancak yeniden tırmanışa geçmesi çok sürmedi.

İki dev güç arasındaki diplomatik çatlak, yatırımcıları "güvenli liman" olan altına yönlendirdi.

GRÖNLAND KRİZİ ALTININ ATEŞİNİ KÖRÜKLEDİ

Piyasalar Donald Trump'ın dün Davos'ta yapacağı konuşmaya kilitlenmişti.

Uluslararası piyasalarda yaşanan bu siyasi kutuplaşmanın ardından, altının ons fiyatı finans tarihinde bir ilke imza attı. İlk kez 4 bin 887 dolar barajını aşan ons altın, 4 bin 951 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Küresel piyasalardaki bu sert yükseliş, Türkiye iç piyasasında da döviz kurlarıyla birleşince altın fiyatlarında çarpan etkisi yarattı.

GRAM ALTIN UÇTU GİTTİ

Dün 6 bin 772 civarında güne başlayan gram altında tansiyon düştü. 23 Ocak gününün ilk saatlerinde gram altın 6 bin 887 TL seviyesinden işlem görüyor.

Günün ilk saatlerinden itibaren milyonlarca tüketici; gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarını sorgulamaya başladı.

İşte 23 Ocak 2026 Cuma gününe ait altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

Gram altın % 0,80

ALIŞ(TL) 6.891,74

SATIŞ(TL) 6.892,57

Çeyrek Altın % 0,84

ALIŞ(TL) 11.395,00

SATIŞ(TL) 11.515,00

Altın (ONS) % 0,72

ALIŞ($) 4.951,44

SATIŞ($) 4.952,11

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

