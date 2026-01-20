İslam Memiş 'Olmaz demeyin' dedi, altın için düşüş seviyesini gösterdi

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcısını "sosyal medya algılarına" karşı uyarırken, 2026’nın ikinci yarısı için sert bir rüzgar değişimine işaret ediyor.

ALTIN 3.800 DOLARA DÜŞER Mİ?

İslam Memiş, 2025’te %74 kazandıran altının 2026 yolculuğuna dair kritik seviyelere ilişkin "Ons altın için 2026’nın en önemli direnç noktası 4.880 dolar. Bu seviye aşılırsa 5.020 dolar sürpriz olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, "olmaz demeyin" diyerek ons altının 3.800 dolara kadar gerileyebileceği bir senaryonun da şartlar oluşursa mümkün olduğunu belirtti.

YILIN İKİNCİ YARISI UYARISI

Hürriyet'teki yazısında Memiş, 2026’nın ilk yarısında yükseliş trendinin sürmesine karşın ikinci yarısında rüzgarın tersine dönme ihtimaline işaret etti:

"Yılın ilk yarısı yükseliş, ikinci yarısı ise farklı olabilir. Yatırımcı kendine “Böyle bir ihtimale karşı ikinci bir planımız var mı” diye sormalı! Ev ya da araç almak, iş kurmak, nakit ihtiyacı gibi hazırlıklar olabilir."

GÜMÜŞTE ŞAMPİYONLUK BİTTİ Mİ?

Geçen yılın şampiyonu gümüş için bu yıl aynı iyimserlikte olmayan Memiş, şu uyarıları yaptı:

"Gümüşün 2 aydır düzeltme yapmadan yükselmesi büyük bir risk olarak görülüyor. Bu yıl için 100 dolar hedefi olsa da, gümüş Memiş’in 2026 "şampiyonu" değil. Fiyatların gün içinde 5-7 dolar arası dalgalanması yatırımcı kafasını karıştırıyor."

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU: KAZANÇ FORMÜLÜ

Yatırımcılar için en karlı yolun rasyo (takas) olduğunu belirten Memiş, parite stratejisini şu şekilde formüle ediyor:

"Altın ve gümüş yatırımcısının en kazançlı formülü ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU (XAU/XAG) paritesi"

Memiş, geçen hafta 50.58 seviyesinden kapanan rasyoda, 2026 içinde yeniden 80 seviyesine bir yükseliş beklediğini bildirdi.

Geçen yıl 1 kg altın veren 88 kg gümüş alabilirken, bugün rasyodaki düşüşle 1 kg altın yerine 51 kg gümüş koyabiliyor. Memiş, rasyo üzerinden gümüşten altına geçişin daha cazip olduğunu savundu.