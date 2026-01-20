ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı "Grönland’ı satın almamıza izin verilene kadar Avrupa’ya ek tarife uygulayacağız" çıkışı, küresel piyasalarda tam anlamıyla bir 'jeopolitik deprem' yarattı.

Dün rekor kıran altın bugün, güvenli liman arayışıyla yeni zirveyi gördü. Ons altın 4 bin 712 dolara, gram altın 6 bin 559 liraya çıkarak tarihi zirveye ulaştı.

GRÖNLAND ÇIKIŞI PİYASALARI TESLİM ALDI

Küresel piyasalar 19 Ocak sabahına Trump’ın yeni bir "tarife savaşı" tehdidiyle uyandı. Hafta sonu yaptığı açıklamada Danimarka’ya bağlı özerk ada Grönland’ın ABD’ye satılması şartını Avrupa müttefiklerine bir dayatma olarak sunan Trump, aksi takdirde kademeli ek tarifelerin yolda olduğunu ilan etti.

Bu durum, Avrupa Birliği ile ABD arasında yeni bir ticaret savaşının fitilini ateşlerken; yatırımcılar hisse senetlerinden kaçıp "güvenli liman" olan altına, Japon yenine ve İsviçre frangına yöneldi.

İÇ PİYASADA GRAM ALTIN DURDURULAMIYOR

Küresel ons altındaki %0,91'lik yükseliş, dolar kurundaki baskıyla birleşince iç piyasada gram altın 6 bin 559 lira seviyesine fırladı.

ALTIN FİYATLARI

20 Ocak günü altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % 0,98

ALIŞ(TL) 6.559,03

SATIŞ(TL) 6.559,87

Çeyrek Altın % 0,90

ALIŞ(TL) 10.804,00

SATIŞ(TL) 10.892,00

Altın (ONS) % 0,91

ALIŞ($) 4.712,82

SATIŞ($) 4.713,40