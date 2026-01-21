Gümüş düşer mi yükselir mi? Dev banka uyardı

Fransız bankacılık devi BNP Paribas, küresel piyasaları sarsacak yeni tahminlerini açıkladı. 21 Ocak 2026 itibarıyla küresel emtia piyasalarına dair en çarpıcı analiz BNP Paribas’tan geldi.

Altının yanında bir yıl boyunca sessiz sedasız yükselen ve yatırımcısına kazandırdığı oranlarla adından söz ettiren gümüş için "balon" endişeleri sürüyor.

Platin rekor kırdı: 400 doların üzerinde yükseldi

Bu nedenle gümüş alan ya da almayı düşünen miyonlarca kişi "Gümüş yükselir mi? Ya da düşer mi?" sorularına yanıt arıyor.

Gümüşün yönünün ne olacağına dair uzman görüşleri gelmeye devam ediyor.

Bankanın Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson, altının ons fiyatındaki durdurulamaz yükselişi ve gümüş piyasasındaki "parabolik" riskleri değerlendirdi.

ALTINDA YENİ HEDEF: 5 BİN DOLAR

David Wilson, altın fiyatlarının ons başına 5 bin dolar seviyesine ulaşmasının artık bir "an meselesi" olduğunu vurguladı. Altının her zaman belirsizlik ortamlarından güç aldığını hatırlatan Wilson, şu noktalara dikkat çekti:

Ne altın ne gümüş! Dev banka yatırımın yeni adresini açıkladı

Belirsizlik Faktörü: Geçen yıl fiyatların sürekli rekor kırmasını sağlayan güvensizlik ortamı bugün de etkisini sürdürüyor.

Trump ve Tarifeler: Trump yönetiminin Grönland merkezli yeni gümrük vergisi tehditleri altına olan talebi körüklüyor.

Fed Endişeleri: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve faiz politikasına dair piyasadaki soru işaretleri altını destekleyen ana unsurlar arasında.

Wilson, "Kasım ayında 5 bin dolar hedefi iddialı görünüyordu ancak fiyatların 4 bin 700 doların üzerine yerleşmesiyle bu hedef artık çok yakın," dedi.

GÜMÜŞTE 'SERT DÜZELTME' ALARMI

Altındaki iyimserliğin aksine Wilson, gümüş piyasası için ciddi bir uyarıda bulundu. Gümüşün 100 dolar seviyesine ulaşmasının ardından sert bir geri çekilme (düzeltme) yaşanabileceğini belirten analistin tespitleri şöyle:

Arz Sıkışıklığı Gevşiyor: 2025’teki devasa yükselişi besleyen fiziksel gümüş kıtlığı artık azalmaya başladı.

Likidite Riski: Gümüş piyasasının altına göre daha küçük ve sığ olması, fiyat hareketlerinin çok daha sert ve yıkıcı olmasına neden olabiliyor.

Fiziki Akış Değişiyor: Hindistan’ın gümüşü teminat kabul etmesi ve Çin’in olası ihracat kısıtlamaları nedeniyle gümüşün Avrupa’dan ABD piyasalarına doğru kaydığı gözlemleniyor.