Ne altın ne gümüş! Dev banka yatırımın yeni adresini açıkladı

Küresel piyasalarda jeopolitik gerginlikler ve yüksek enflasyon nedeniyle altın ile gümüşe olan ilgi sürerken, Morgan Stanley emtia piyasalarındaki tüm ezberleri bozacak bir analiz yayımladı.

Bakır 13 bin doların kapısında nöbet tutuyor

Bankanın raporuna göre, değerli madenlerdeki mevcut yükseliş doygunluk noktasına ulaştı ve artık yatırımın yeni adresi sanayinin kalbi olan bakır olacak.

BAKIRIN YÜKSELİŞİNDEKİ KRİTİK ETKENLER

Morgan Stanley analistleri, bakırı sadece bir sanayi ham maddesi olarak değil, "geleceğin petrolü" ve "yeni altın" olarak tanımlıyor. Raporda, bu dikey yükselişin arkasındaki temel sebepler şu şekilde sıralanıyor:

YAPAY ZEKA VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Yapay zeka teknolojisinin hızla yayılmasıyla kurulan devasa veri merkezleri, standart tesislere göre çok daha yoğun bir elektrik altyapısına ihtiyaç duyuyor. Bu altyapının temel bileşeni olan bakıra olan talep, dijitalleşme süreciyle birlikte patlama noktasına gelmiş durumda.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN FATURASI

Yeşil enerji ve elektrikli araçlara geçiş süreci, bakır kullanımını katlıyor. Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji şebekeleri, geleneksel sistemlere göre 4 ila 6 kat daha fazla bakır tüketilmesini gerektiriyor. Bu durum, ham madde üzerindeki baskıyı artırıyor.

Elektroniğin kalbi bakır küresel kıtlıkla karşı karşıya: Bakır fiyatları uçuyor!

Yeni maden projelerinin devreye girmesindeki gecikmeler, küresel stokların kritik seviyelere inmesine yol açtı.

Morgan Stanley Emtia Strateji Ekibi, "Arzın talebi karşılayamadığı bir sürece giriyoruz; bu da fiyatlarda çok sert yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir" uyarısında bulundu.

FİYATLARDA %35’LİK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Banka, önümüzdeki bir yıllık süreçte bakır fiyatlarında %20 ile %35 arasında bir değer kazancı beklediğini açıkladı.

Analistler, portföylerde altın ve gümüşün koruyucu etkisinin süreceğini ancak en yüksek kazanç potansiyelinin bakır ve bağlı madencilik şirketlerinde olduğunu ifade ediyor.

*Bu haberde yer alan banka analizi yatırım tavsiyesi değildir