Bakır 13 bin doların kapısında nöbet tutuyor

Dünya genelinde emtia piyasaları, bakır fiyatlarındaki rekor artışla sarsılıyor. Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakırın ton fiyatı, artan talep ve arz güvenliğine ilişkin endişelerle ilk kez 13 bin dolar seviyesini geride bıraktı.

ABD'nin Venezuela saldırısı altını uçurdu!

Sadece pazartesi günü yüzde 4'ten fazla değer kazanan kırmızı metal, salı sabahı itibarıyla 13 bin 187 dolara kadar tırmandı. Bu rakamlarla birlikte bakır, kasım ayı ortasından bu yana yüzde 20’nin üzerinde bir artış grafiği çizmiş oldu.

LONDRA METAL BORSASI’NDA TARİHİ SEVİYE

Bakır fiyatlarındaki bu tırmanışın arkasında, hem arz tarafındaki kısıtlamalar hem de geleceğin teknolojilerine olan yoğun talep yatıyor.

Özellikle veri merkezlerinin inşası ve elektrikli araç bataryalarının üretimi için kritik önem taşıyan bakır, yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği güvenli limanlardan biri haline geldi. LME verilerine göre fiyatların bu seviyede kalıcı olması, küresel sanayi üretimi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

TRUMP’IN TARİFE POLİTİKASI PİYASAYI SARSTI

Küresel piyasalardaki hareketliliği tetikleyen bir diğer unsur ise ABD’den gelen açıklamalar oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat tarifelerine yönelik sert söylemleri ve sevkiyat taleplerindeki ani hızlanma, ABD piyasalarındaki bakır fiyatlarının dünya genelindeki fiyatlara göre daha yüksek bir primle işlem görmesine yol açtı.

Bu durum, küresel tedarik zincirinde bir "arz sıkışıklığı" yaşanabileceği korkusunu körüklüyor.

ÜRETİM MALİYETLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Analistler, bakırın sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda ekonomik büyümenin en önemli göstergesi olduğunu vurguluyor.

Ham madde fiyatlarındaki bu devasa artışın, sanayi tesislerinden teknoloji üreticilerine kadar geniş bir yelpazede maliyetleri yukarı çekeceği öngörülüyor. Özellikle ABD’den gelecek istihdam verileri ve jeopolitik gelişmelerin, fiyatların seyrinde belirleyici olmaya devam edeceği ifade ediliyor.