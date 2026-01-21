Platin rekor kırdı: 400 doların üzerinde yükseldi

Platin rekor kırdı: 400 doların üzerinde yükseldi
Yayınlanma:
Küresel piyasalarda barut fıçısını andıran jeopolitik gerilimler, değerli metalleri zirveye taşımaya devam ediyor. Platin, ons başına 2 bin 517 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Yıl başından bu yana yatırımcısına %20 kazandıran platin yeni gözdeler arasında.

21 Ocak 2026 itibarıyla küresel piyasalarda değerli metaller rallisi hız kesmeden devam ediyor. ABD ve Avrupa Birliği arasındaki "Grönland" gerilimi ile tırmanan risk algısı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen platine yönlendirdi.

PLATİNDE TARİHİ ZİRVE: 2.517 DOLAR

Uluslararası piyasalarda platinin ons fiyatı, tarihinde ilk kez 2 bin 517,7 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ne altın ne gümüş! Dev banka yatırımın yeni adresini açıkladıNe altın ne gümüş! Dev banka yatırımın yeni adresini açıkladı

Geçen yılı 2 bin 54 dolardan kapatan metal, 2026’nın henüz ilk haftalarında yatırımcısına yüzde 20’nin üzerinde kazanç sağladı. Platin bir ay olmadan 400 doların üzerinde yükselimiş oldu. Gün içerisinde bir miktar geri çekilen fiyatlar, 2 bin 472 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda.

REKORUN ARKASINDAKİ 'BARUT' VE 'BELİRSİZLİK'

Platin fiyatlarındaki bu sert yükselişin tek bir nedeni yok; dünya genelinde birleşen krizler metalin ateşini körüklüyor:

Jeopolitik Krizler: ABD’nin Grönland ısrarı, Venezuela’ya yönelik hamleler ve İran kaynaklı riskler yatırımcıyı emtiaya sürüklüyor.

Trump ve Dolar Baskısı: Başkan Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ABD varlıklarında (tahvil ve hisse) satışa neden olurken, değerli metallere olan talebi tetikliyor.

Fed Belirsizliği: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına dair tartışmalar ve yeni başkanın kim olacağına yönelik bilinmezlik fiyatları yukarı itiyor.

Arz Sıkıntısı: Dünyanın en büyük üreticisi Güney Afrika’da yaşanan enerji krizleri ve madenleri vuran sel baskınları arzı ciddi şekilde daraltmış durumda.

Altın almayanı pişman etti! Saatler içinde fırladı gittiAltın almayanı pişman etti! Saatler içinde fırladı gitti

"2026 TOPARLANMA BEKLENTİSİ FİYATLANIYOR"

2025/07/07/platin.jpg

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, platindeki bu tırmanışı ekonomilerde beklenen toparlanmaya bağlıyor. Ergezen, özellikle Uzak Doğu’da otomotiv sektörünün güçlü kalmasının talebi artırdığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Platinde arz fazlası vardı ama artık azalma yaşanıyor. Güney Afrika'daki enerji ve sel sorunları maden üretimini vurdu. Diğer yandan Uzak Doğu’daki güçlü otomotiv talebi, hem platin hem de paladyum tarafında fiyatları desteklemeye devam ediyor."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekonomi
'Emekli maaşı 66 liraydı' diyen Erdoğan'a CHP'den yanıt: Kendisini çok fena yanıltmışlar
'Emekli maaşı 66 liraydı' diyen Erdoğan'a CHP'den yanıt: Kendisini çok fena yanıltmışlar
Kasa doldu: Türkiye ender görülen seviyeye ulaştı
Kasa doldu: Türkiye ender görülen seviyeye ulaştı