Platin rekor kırdı: 400 doların üzerinde yükseldi

21 Ocak 2026 itibarıyla küresel piyasalarda değerli metaller rallisi hız kesmeden devam ediyor. ABD ve Avrupa Birliği arasındaki "Grönland" gerilimi ile tırmanan risk algısı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen platine yönlendirdi.

PLATİNDE TARİHİ ZİRVE: 2.517 DOLAR

Uluslararası piyasalarda platinin ons fiyatı, tarihinde ilk kez 2 bin 517,7 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Geçen yılı 2 bin 54 dolardan kapatan metal, 2026’nın henüz ilk haftalarında yatırımcısına yüzde 20’nin üzerinde kazanç sağladı. Platin bir ay olmadan 400 doların üzerinde yükselimiş oldu. Gün içerisinde bir miktar geri çekilen fiyatlar, 2 bin 472 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda.

REKORUN ARKASINDAKİ 'BARUT' VE 'BELİRSİZLİK'

Platin fiyatlarındaki bu sert yükselişin tek bir nedeni yok; dünya genelinde birleşen krizler metalin ateşini körüklüyor:

Jeopolitik Krizler: ABD’nin Grönland ısrarı, Venezuela’ya yönelik hamleler ve İran kaynaklı riskler yatırımcıyı emtiaya sürüklüyor.

Trump ve Dolar Baskısı: Başkan Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ABD varlıklarında (tahvil ve hisse) satışa neden olurken, değerli metallere olan talebi tetikliyor.

Fed Belirsizliği: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına dair tartışmalar ve yeni başkanın kim olacağına yönelik bilinmezlik fiyatları yukarı itiyor.

Arz Sıkıntısı: Dünyanın en büyük üreticisi Güney Afrika’da yaşanan enerji krizleri ve madenleri vuran sel baskınları arzı ciddi şekilde daraltmış durumda.

"2026 TOPARLANMA BEKLENTİSİ FİYATLANIYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, platindeki bu tırmanışı ekonomilerde beklenen toparlanmaya bağlıyor. Ergezen, özellikle Uzak Doğu’da otomotiv sektörünün güçlü kalmasının talebi artırdığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: