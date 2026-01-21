Altın almayanı pişman etti! Saatler içinde fırladı gitti

Altın almayanı pişman etti! Saatler içinde fırladı gitti
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında ralli yaşanıyor. Küresel gerilimlerin etkisi ile yükselişe geçen altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik krizler, emtia piyasalarını altüst etmeye devam ediyor. 21 Ocak 2026 sabahına tarihi bir rekorla uyanan altın piyasası, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında patlak veren "Grönland" anlaşmazlığının gölgesinde kalmış durumda.

İki dev güç arasındaki diplomatik çatlak, yatırımcıları "güvenli liman" olan altına yönlendirdi.

GRÖNLAND KRİZİ ALTININ ATEŞİNİ KÖRÜKLEDİ

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Uluslararası piyasalarda yaşanan bu siyasi kutuplaşmanın ardından, altının ons fiyatı finans tarihinde bir ilke imza attı. İlk kez 4 bin 800 dolar barajını aşan ons altın, 4 bin 843 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

İslam Memiş 'Olmaz demeyin' dedi, altın için düşüş seviyesini gösterdiİslam Memiş 'Olmaz demeyin' dedi, altın için düşüş seviyesini gösterdi

Küresel piyasalardaki bu sert yükseliş, Türkiye iç piyasasında da döviz kurlarıyla birleşince altın fiyatlarında çarpan etkisi yarattı.

GRAM ALTIN UÇTU GİTTİ

2021/11/29/altin-tahmini.jpg

Dün 6 bin 530 lira civarında güne başlayan gram altın saatler içinde adeta fırladı gitti. Gram altın bugüne 6 bin 772 seviyesinden başladı

Altın rekor kırdı: Dün alan bugün kazandı!Altın rekor kırdı: Dün alan bugün kazandı!

Günün ilk saatlerinden itibaren milyonlarca tüketici; gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarını sorgulamaya başladı. Özellikle evlilik hazırlığı içinde olanlar ve borcunu altın üzerinden hesaplayanlar için 21 Ocak 2026 Çarşamba günü tam bir "şok" günü oldu.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın % 2,31

ALIŞ(TL) 6.770,16

SATIŞ(TL) 6.771,08

Çeyrek Altın % 2,18

ALIŞ(TL) 11.148,00

SATIŞ(TL) 11.242,00

Altın (ONS) % 2,36

ALIŞ($) 4.867,81

SATIŞ($) 4.868,53

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

