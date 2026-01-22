Altın gram fiyatında dün (21 Ocak 2026) en yüksek 6804 TL seviyesini görürken ons altında ise 4888 dolar seviyesi test edildi. ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı alma ısrarı küresel piyasalarda risk algısını yükseltirken yatırım yine güvenli limana kaydı.

Sürekli hareketlilik yaşanan altın fiyatlarına ilişkin katıldığı canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş, güvenli limanda yaşanacakları anlattı.

ALTIN TALEBİNİN PATLAMA YAPACAĞI FİYATI AÇIKLADI

Küresel gelişmelerin etkisinde rekorlar kırarak yatırımcının odak noktası haline gelen altın piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, ciddi bir belirsizlik olduğuna işaret ederek düşen talebe dikkat çekti.

Altında yaşanan sert yükseliş dönemlerinde Kapalı Çarşı'da kuyruk oluştuğunu hatırlatan Memiş, talebin patlama yapacağı fiyatı şu şekilde açıkladı:

"Altın gümüş rasyosu biraz daha toparlandığı için gümüş cılız kaldı, şimdi sıra altına geçti. Altın şimdi o tarihi zirvelerini test etmeye devam ediyor. O kritik direnç seviyesi olarak bu yıl için bakın 2026 yılı için öngördüğümüz 4880 dolar seviyesi yılın 3. haftasında test edildi, şu anda 4870 dolar seviyesinde. O yıllık beklediğimiz şey 3. haftada test edildi. Gram altın da 6900 lira seviyesinin üzerinde. Burada da yeni bir rekor gördük. Oraya da 7000 lira seviyesinin üzeri artık kırılacak ve daha yılın ilk aylarında 7000 lira seviyesinin üzeri görülür diye ben tahmin ediyorum."

"Yani piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Altın yüzde 2,5, gümüş yüzde 1 civarında değer artışlarıyla yoluna devam ediyor değerli metaller tarafında. Bu metal savaşlarının bakalım yıllık bazda kazanan kim olacak, altın mı olacak, gümüş mü olacak, yıl sonunda bu hep beraber göreceğiz. Bu savaşta mutlaka bir kazanan olacak. Şu anda piyasalarda ciddi bir sessizlik var, fiyatlar bir anda yükseliyor ama dikkat ederseniz talep de yok."

"Önceden her yıl Türkiye'de ne vardı mesela, bin liralık bir yükseliş olduğu zaman, o zirve seviyeler geldiği zaman herkes Kapalı Çarşı'da kuyruk oluşturuyordu, panik alımları yapıyordu. Şimdi hiç kimse yapmıyor. Çünkü o istikrarlı yükselişler devam edecek, ne zaman ki 8000 lira seviyesi gelecek o zaman göreceğiz yoğun talebi. Şu anda sakin."

İSLAM MEMİŞ "TEDBİRİMİ ALDIM" DİYEREK UYARDI

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından başlayarak manipülasyon dönemine girildiğini ifade eden Memiş, 2026'nın yatırımcılar açısından manipülasyonla geçeceğini ve sağlıklı bir fiyatlama olmayacağını söyledi. Yılı ilk ve ikinci yarı olarak ikiye bölmek gerektiğini belirten Memiş, yatırımcıların uzun vadeli plan yapması gerektiğine dikkat çekti.

Altının 15 bin liraya çıkmasının da bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Memiş, önemli olanın fiyatlandırma deği miktar olduğunu anlattı. Memiş, kendisinin de piyasadaki belirsiz hareketlere karşı hazırlık yaptığını ifade ederken "Tedbirimi aldım" diyerek şu uyarıları yaptı:

"2025 yılının kasım ayından itibaren bütün yatırımcılara 2026 yılı manipülasyon yılı, sağlıklı bir fiyatlama olmayacak, uzun vadeli plan yapın, yılın ilk yarısıyla ikinci yarısını birbirinden ayırt edin ve ciddi anlamda belirsiz bir süreç yaşayacağız diye açıklama yapmıştım. Aynı düşüncem geçerli, aynı tedbiri kendim aldım. Yani ben şu anda fiyatların 10 bin lira olması, 15 bin lira olması, 5 bin lira olması hiç umurumda değil. Ben sadece elimdeki miktara bakıyorum. Eğer fiyata takılı kalırsak ticaret yapamazsınız, iş yapamazsınız, borcunuzu ödeyemezsiniz, borçlanamazsınız."

"Finansal okuryazarlığı olmayan şu anda kendini zengin hissediyor. Yani diyor ki; benim 3000 liradan altınım vardı, 6900-7000 lira oldu, ben müthiş zengin oldum diyor, o hesap yapmayı bilmiyor yani ilkokuldaki kafayla böyle kalmış, idrak edemiyor bazı şeyleri. Yani bu altın fiyatlarının yükselişi, risktir, endişedir falan idrak edemiyor. O yüzden kendini zengin hissediyor. Ve dolayısıyla profesyonel insanlar farklı rasyo işlemleri yaparak miktarını artırmaya devam ediyor. Ama gerçek olan şu var ki; dünya şu anda bir manipülasyon fiyatlaması içine 2025 yılının eylül ayında girdi. Eylül ayından itibaren bu piyasadaki manipülasyon fiyatlaması devam ediyor. O yüzden şu anda izliyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz piyasalarda, onu da özellikle belirtmek istiyorum"