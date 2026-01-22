Trump korkusu | ABD'li dev fikrini değiştirdi: Altın için en az 21 bin 500 liralık tahmin!

Yayınlanma:
Uluslararası arenayı açıklamaları ve kararları ile geren Trump piyasaları da sarsmaya devam ediyor. Trump, geçtiğimiz hafta Grönland açıklamaları ile altının adeta uçmasına neden olurken, altın risk ortamında yeniden güvenli liman konumunu sağlamlaştırdı. ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs ise altının geldiği son zirve sonrası tahminini değiştirdi. İşte detaylar...

Dünya genelinde belirsizlik tırmanırken, ABD Başkanı Trump’ın her çıkışı altın ve gümüş fiyatlarını yeni rekor seviyelere sürüklüyor.

Diğer taraftan, rezerv para konumundaki doların zayıflama süreci de hız kesmeden devam ediyor. Altın dün Trump'ın Davos konuşması öncesi, gerilen piyasa kaçışları ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Piyasayı adeta Trump korkusu sardı. Barut fıçısına dönen ortamda altın güvenli liman konumunu sağlamlaştırarak rekor üzerine rekor kırıyor.

FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bu yükselişin ardından tahminler de değişti. ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs, altının ons fiyatı için yıl sonu hedefini 5.400 dolara fırlattı.

ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından Goldman Sachs Group Inc., altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize ederek piyasaları hareketlendirdi.

Banka analistleri, hem devletlerin hem de özel yatırımcıların altına olan iştahının "agresif" bir şekilde arttığını vurguladı.

YENİ HEDEF: 5.400 DOLAR

Goldman Sachs analistleri, Aralık 2026 için daha önce 4.900 dolar olarak açıkladıkları altın ons hedefini 5.400 dolara yükseltti. Yani banka 500 dolarlık büyük bir değişikliğe gitti. Söz konusu değişiklikle, bugünkü dolar kuru ile hesaplandığında bile en az 21 bin 500 liralık artışa gidilmiş oldu.

Bu revizyon, bankanın altın fiyatlarında kısa vadede ciddi bir yükseliş potansiyeli gördüğünü ortaya koyuyor.

DEVLERİN ALTIN SAVAŞI: MERKEZ BANKALARI SAHNEDE

Bankanın hazırladığı raporda, fiyatları uçuracak temel etkenler şu şekilde sıralandı:

Merkez Bankası Alımları: Dünya genelindeki merkez bankalarının 2026 yılı boyunca her ay ortalama 60 ton altın alımı yapması bekleniyor.

Fed Etkisi: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte, borsa yatırım fonlarındaki (ETF) altın varlıklarının hızla artacağı öngörülüyor.

Arz Sıkıntısı ve Rekabet: Analist Daan Struyven, merkez bankalarının artık sınırlı altın arzı için özel sektör yatırımcılarıyla doğrudan rekabete girdiğini belirtti. Özel sektörün de portföylerini korumak için altına yönelmesi, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

