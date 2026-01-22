Trump konuştu altın sakinledi

22Dünya genelinde yaşanan jeopolitik krizler, emtia piyasalarını altüst etmeye devam ediyor. 21 21 Ocak 2026 sabahına tarihi bir rekorla uyanan altın piyasası, bugün bir kısım gerileme yaşadıç Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında patlak veren "Grönland" anlaşmazlığının gölgesinde rekor üzerine rekor kıran altında sular kısmen duruldu.

Trump'ın sözleri New York borsasını uçurdu!

İki dev güç arasındaki diplomatik çatlak, yatırımcıları "güvenli liman" olan altına yönlendirdi.

GRÖNLAND KRİZİ ALTININ ATEŞİNİ KÖRÜKLEDİ

Piyasalar Donald Trump'ın dün Davos'ta yapacağı konuşmaya kilitlenmişti.

Uluslararası piyasalarda yaşanan bu siyasi kutuplaşmanın ardından, altının ons fiyatı finans tarihinde bir ilke imza attı. İlk kez 4 bin 800 dolar barajını aşan ons altın, 4 bin 843 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

İslam Memiş 'Olmaz demeyin' dedi, altın için düşüş seviyesini gösterdi

Küresel piyasalardaki bu sert yükseliş, Türkiye iç piyasasında da döviz kurlarıyla birleşince altın fiyatlarında çarpan etkisi yarattı.

GRAM ALTIN UÇTU GİTTİ

Dün 6 bin 772 civarında güne başlayan gram altında tansiyon düştü. 22 Ocak günümnün ilk saatlerinden gram altın 6 bin 660 seviyesinden işlem görüyor.

Altın rekor kırdı: Dün alan bugün kazandı!

Günün ilk saatlerinden itibaren milyonlarca tüketici; gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarını sorgulamaya başladı.

İşte 22 Ocak 2026 Perşembe gününe ait altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

Gram altın % -0,56

ALIŞ(TL) 6.680,53

SATIŞ(TL) 6.681,41

Çeyrek Altın % -0,57

ALIŞ(TL) 11.097,00

SATIŞ(TL) 11.205,00

Altın (ONS) % -0,63

ALIŞ($) 4.795,50

SATIŞ($) 4.796,22