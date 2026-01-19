Trump kasırgası: Altında 45 yıl sonra ilk!

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve ABD'nin kararları piyasaları sarsıyor. Trump'ın son olarak Grönland çıkışı piyasaları altüst ederek, altında 45 yılın en büyük rallisine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trumpın, ABD’nin Grönland’ı satın almasına izin verilene kadar Avrupa’ya ek gümrük tarifeleri uygulayacağını açıklaması, yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yöneltti.

ALTIN REKOR KIRDI

Ons altın dün içinde 4 bin 690 dolar seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Saat 13:30 sularında ise 4 bin 668 dolar seviyesinden işlem görmeyi sürdürdü.

Ons altındaki yükselişin etkisiyle iç piyasada gram altın 6 bin 527 TL ile tarihi zirvesini gördü.

Gümüş ve diğer metallerde de yükseliş yaşandı. Spot gümüş %3,3 artışla 94,10 dolara çıkarak rekor tazeledi. Platin 2 bin 355 dolara, paladyum ise 1.808,46 dolara yükseldi.

5.500 DOLAR MI, SERT DÜŞÜŞ MÜ?

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, altının son 45 yılın en iyi performansını sergilediğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

Karayazıcı, altının reel değer olarak 1979 yılındaki zirvesinin %25 üzerinde olduğunu, ancak yatırımcıların bu pahalılığı önemsemeden talep göstermeye devam ettiğini belirtti. Bu durumun 5.000 ve 5.500 dolar dirençlerine yönelme potansiyeli yarattığını ifade etti.

ALTINI BESLİYOR AMA TERSİ DE MÜMKÜN

Grönland üzerinden yapılan çıkışın "güç kullanma imasını da barındıran sıra dışı bir tehdit" halini aldığını söyleyen Karayazıcı, global güven erozyonunun altını beslediğini vurguladı.

Karayazıcı, tek senaryonun yükseliş olmadığını; piyasalarda yaşanabilecek bir sakinleşmede ons altının 4.000 ve 3.500 dolar seviyelerine gerilemesinin de "zor olmadığını" belirtti.

