Altın mı gümüş mü? İslam Memiş net konuştu

Yayınlanma:
Küresel gerilimlerin etkisiyle zirvelerden inmeyen altın ve gümüşte 2026 yılı merak ediliyor. İslam Memiş ise 2026 için "varlığını koruma yılı" uyarısında bulundu.

Piyasalarda altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırarken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir "manipülasyon" uyarısı geldi.

BIST 100 NE OLUR?

Borsa İstanbul'un (BIST 100) 12.300 puan seviyesinde tutunmaya çalıştığını belirten Memiş, teknik olarak 12.200 - 12.600 aralığının kritik olduğunu vurguladı. Uzman isme göre borsada yıl sonu hedefi 14.000 puan.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

2024/05/28/altin-gumus-dolar2.jpg

Altın fiyatlarındaki ralliyi değerlendiren Memiş, ons altında 4.640 dolar seviyesinden gelen kar satışlarını "normalleşme" olarak nitelendirdi.

Yatırımın ustası altın alacağı fiyatı açıkladıYatırımın ustası altın alacağı fiyatı açıkladı

Ana trendde 4.800 - 4.880 dolar seviyelerini takip edeceğini belirten uzman isim, gram altın için dudak uçuklatan bir tahminde bulundu: 8.000 TL.

Doların 43 lirayı aştığı ve 51 lira beklentisinin olduğu bir ortamda, bu rakam bir "kazanç"tan ziyade, paranın değer kaybına karşı bir sığınak olarak görülüyor.

GÜMÜŞ UYARISI: "SAKIN YAKLAŞMAYIN"

2024/05/03/altin-gumus-ibvx-cover-jpg.webp

İslam Memiş’in en sert uyarısı ise son dönemin gözdesi gümüşe oldu. Gümüşteki %7,5’lik agresif yükselişi "spekülasyon" olarak tanımlayan Memiş, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Altın savaş molası verdi gümüş uçtu gittiAltın savaş molası verdi gümüş uçtu gitti

"Yatırımcıların ciddi anlamda canını yakacak. Lütfen gümüşten uzak durun."

"Asıl hikaye 80 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldığında başlayacak. Bu enkazdan çok kişi mağdur olacak."

"2026 yılında gümüş şampiyon olmayacak."

*Yatırım tavsiyesi değildir

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

