Altın savaş molası verdi gümüş uçtu gitti

Küresel piyasalarda 2025 yılının başından bu yana durdurulamayan gümüş rallisi, bugün 93,65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güvenli liman arayışının yanı sıra endüstriyel talebin de patlaması gümüşü zirveye taşırken; altın fiyatları dün gördüğü 4643 dolarlık rekorun ardından bugün 4588 dolar seviyelerine çekildi.

ALTIN FİYATLARI

Küresel gelişmelerden etkilenen altında güncel tablo araştırılıyor. Alım satım yapacaklar "Gram altın ne kadar oldu?", "Çeyrek aldın ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

İşte güncel aldın fiyatları...

Gram altın % -0,74

ALIŞ(TL) 6.382,21

SATIŞ(TL) 6.383,05

Çeyrek Altın % -0,72

ALIŞ(TL) 10.477,00

SATIŞ(TL) 10.567,00

Altın (ONS) % -0,68

ALIŞ($) 4.600,64

SATIŞ($) 4.601,21

TRUMP VE POWELL 'ATEŞKESİ' PİYASALARI SAKİNLEŞTİRDİ

Altındaki bu kısıtlı gerilemenin arkasında, Beyaz Saray’dan gelen "şimdilik" açıklamaları yatıyor. ABD Başkanı Trump’ın, İran’daki protestolara yönelik müdahale tehdidini "bekle-gör" politikasına çevirmesi ve infazların durduğuna dair haberler tansiyonu düşürdü.

Öte yandan, Fed cephesinde yaşanan "yolsuzluk soruşturması" tiyatrosu da piyasaların odağında. Trump, hakkındaki ağır iddialara rağmen Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacağını şu sözlerle ifade etti:

"Şu an için Powell hakkında bir görevden alma kararı yok ancak durumu izliyoruz. Fed'in faiz kararları halkın değil, verilerin emrinde olmalı."

Ancak uzmanlar uyarıyor: Powell üzerindeki bu siyasi baskı, Fed’in bağımsızlığını zedeleyerek uzun vadede doların güvenilirliğini sarsabilir.