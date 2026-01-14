Yüzde 26 düşünce altın yatırımcısını şoke etti: Nedenini uzmanı açıkladı

ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonuyla ivme kazanan altın fiyatları, Fed cephesinden gelen yeni gelişmelerle birlikte yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Fed ve Başkan Powell’a yönelik açılan cezai soruşturma, yatırımcıların rotasını güvenli liman altın ve gümüşe çevirdi.

Ons altın fiyatı tarihinde ilk kez 4.600 doları aşarken, gram altın da 6.419 TL seviyesine kadar yükseldi. Ons gümüşün fiyatı 86 doları aşarken, gram gümüş de 119 TL seviyelerinin üzerine çıktı.

Altın piyasasında rekorlar konuşulurken, geçtiğimiz yıl yatırımcısına yüzde 227 kazanç sağlayan Darphane Altın Sertifikası (ALTINS1), son 5 işlem gününde sert bir düşüş yaşayarak dikkatleri üzerine çekti.

7 Ocak çarşamba günü 116.65 seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesine ulaşan ALTINS1’de fiyatlar 5 gün üst üste taban gitti. Bugün 86.37 TL seviyesine kadar gerileyen ALTINS1’de 5 günde değer kaybı %26'ya yaklaştı.

Altın S1 sert düştü: Altın S1 Sertifikası neden düşüyor?

Darphane Altın Sertifikası’nın Borsa İstanbul serüveni, 21 Kasım 2022’de başladı.Her bir sertifika, arkasında fiziki altın teminatı bulunacak şekilde, 0,995 saflıkta 0,01 gram altını temsil ediyor. Yani 100 adet ALTINS1, 1 gram altına tekabül ederken, güncel fiyatlara bakıldığında 1 gram karşılığı altın sertifikasının değeri 8.637 TL seviyesinde. Gram altının spot fiyatı ise 6.357 TL seviyelerinde.

Toplamda 5 ton (5 bin kilogram) saf altın karşılığıyla sınırlı arz kapsamında ihraç edilen bu sertifikalar, hem borsadaki alım satım hareketlerinden hem de altın fiyatlarındaki yükselişten doğrudan etkilenerek fiyatlanıyor.

Piyasada arzının da sınırlı olmasıyla fiyatı gram altından daha değerli hale geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş'in açıklamaları ise şu şekilde:

“ALTINS1’de aşırı bir primlenme söz konusuydu. Gelen satışlarda gram altın, ALTINS1 arasındaki fiyat makası etkili oldu. Son aylarda özellikle ALTINS1 fiyatı gram altının 1/100’üne denk gelen değerinin çok üstüne çıktı. Bunda yatırımcının yoğun talebi etkili oldu.

Aradaki fark %40-80 civarına kadar ulaştı ve makas ciddi anlamda açıldı. Normal olarak baktığımızda 100 adet ALTINS1, 1 gram altın olacakken, fiyat gram altından yaklaşık %40-80 primlenmiş oldu.

Aradaki makas hissenin teknik olarak aşırı alım bölgesine, yani sert satışa gelen noktasına ulaşmasına sebep oldu. Burada bir spekülasyon söz konusu değil, hareket tamamen teknik olarak yaşanan yükseliş ve sonrasında realizasyon olarak değerlendirilebilir.

Normalde 100 adet =1 gram altına gelene kadar bir realizasyon görebiliriz. Bu gerçekleştikten sonra hisse fiyatlaması normale dönecektir.

Yatırımcının panik yapmasına gerek yoktur. Bir adet hisse aldığında bunun 1 gram altına eşit olmadığını 100 adet hisse alırsa bunun bir grama eşit olduğunu bilerek almasında fayda var.