Altın S1 sertifikasında son günlerde sert bir düşüş yaşanıyor. Piyasalarda son günlerde yaşanan dalgalanma yatırımcıların radarına girerken, 12 Ocak Pazartesi itibarıyla Altın S1 sertifikasının fiyatı 90,91 TL seviyesine kadar geriledi.

Dünya ekonomisi, Fed Başkanı Powell’ın videosunda dile getirdiği soruşturma iddiaları ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde sarsılırken, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik altın ve gümüş fiyatlarında rekorlar üst üste gelmişti. Dün ons altın 4 bin 570 dolar, gram altın 6 bin 342 lira ve çeyrek altın ise 10 bin 370 lira seviyelerinden işlem görürken gümüş de bu ralliye eşlik ederek ons başına 84,54 dolarla kendi zirvesini yenilemişti.

Ekonomi uzmanları, küresel jeopolitik risklerin artması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin, yatırımcıları altın başta olmak üzere diğer değerli metallere yönelttiğine dikkat çekiyor. Peki, Altın S1 Sertifikası neden düşüyor?

ALTIN S1 SERTİFİKASI NEDEN DÜŞÜYOR?

Piyasalarda yaşanan sert geri çekilmenin temel nedenlerinden biri, satış tarafında biriken yüksek hacimli emirler olarak öne çıkıyor.

Toplamda 26 milyon sertifikanın satışta beklediği ve yaklaşık 16 bin satış emrinin bulunduğu belirtilirken, bu yoğun satış baskısının fiyatı taban seviyelere kadar çektiği ifade ediliyor.

Piyasada gözlenen bu hareket, yatırımcılar açısından önemli bir uyarı sinyali olarak değerlendiriliyor.

Özellikle spot gram altın fiyatına kıyasla uzun süredir yüksek primle işlem gören sertifikanın, fiyatlama dengesini yeniden kurma ihtiyacının güçlenmesiyle birlikte bir düzeltme sürecine girmiş olabileceği ifade ediliyor.

ALTIN S1 NEDİR?

Altın S1, yatırımcılara fiziki altın bulundurma zorunluluğu olmadan altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan yararlanma imkanı tanıyan, bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla alınıp satılabilen dijital bir yatırım sertifikasıdır.

Altın sertifikası, yatırımcılara altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan doğrudan kazanç ya da kayıp elde etme imkanı sunarken, fiziki altının taşınması ve saklanmasına ilişkin maliyet ve riskleri de ortadan kaldırıyor.

Ancak Altın S1’in spot altına kıyasla yüksek primle işlem gördüğü dönemlerde, piyasa dengesi gereği fiyatın taban seviyelere doğru geri çekilmesi olasılığı gündeme gelebiliyor.

Son günlerde yaşanan düşüş, sertifikanın sınırlı arz yapısı ve fiziki altına dönüşüm sürecinde karşılaşılan operasyonel kısıtların etkisiyle daha da belirginleşirken, piyasa yapıcıların sağladığı likiditeye rağmen artan satış baskısının fiyatı tek başına dengelemede yetersiz kaldığı görülüyor.

DARPHANE ALTIN SERTİFİKASI (ALTIN S1) FİYATI 13 OCAK 2026

Altın piyasasında makas aralıkları tarihi zirvelere tırmanırken, Altın S1’de kar satışlarının hız kazandı. Küresel ve yurt içi piyasalarda altın fiyatları art arda rekorlar kırmaya devam ederken, geçtiğimiz yıl yatırımcısına yüzde 227 getiri sağlayan Darphane Altın Sertifikası (Altın S1) ise son 5 işlem gününde sert bir düşüşle dikkat çekti.

7 Ocak çarşamba günü 116.65 seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesine ulaşan Altın S1’de fiyatlar 5 gün üst üste taban gitti.

12 Ocak kapanış verilerine göre, Altın S1 ile spot gram altın fiyatı arasındaki fark %55’e kadar çıktı. Altın S1 bugünkü fiyatı 86,37 TL'den işlem görüyor.