Fed Başkanı tehdidi açıkladı altın uçtu! Kasırga mı geliyor?
Yayınlanma:
Dünya ekonomisi, Fed Başkanı Powell'ın videosunda açıkladığı soruşturma iddiaları ve tırmanan jeopolitik gerilimlerle sarsılıyor. Küresel piyasalardaki bu kaos, altın fiyatlarını coşturdu.

Küresel finans çevreleri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın paylaştığı alışılagelmişin dışındaki video mesajıyla haftaya başladı.

Powell, kendisine faiz indirimi baskısı yapmak amacıyla yolsuzluk soruşturması açılmak istendiğini öne sürdü. Bu iddia, finans dünyasında adeta bir bomba etkisi yarattı. Powell’a yönelik suçlamaların yanı sıra ABD’nin Grönland’ı ilhak etme planları ve İran’da patlak veren protestolar, piyasalardaki "güvenli liman" arayışını tetikledi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE REKORLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Yaşanan bu büyük belirsizlik ortamında değerli metallere olan talep patlama yaptı. Ons altın, 4 bin 600 dolar seviyesine kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Yurt içinde ise gram altın 6 bin 364 lira ile yeni bir rekor kırdı.

Günün ilk saatleri itibarıyla ons altın 4 bin 570 dolar, gram altın 6 bin 342 lira ve çeyrek altın ise 10 bin 370 lira seviyelerinden işlem gördü. Gümüş de bu ralliye eşlik ederek ons başına 84,54 dolarla kendi zirvesini yeniledi.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın % 1,74

ALIŞ(TL) 6.359,47

SATIŞ(TL) 6.360,25

Çeyrek Altın % 1,42

ALIŞ(TL) 10.486,00

SATIŞ(TL) 10.584,00

Altın (ONS) % 1,65

ALIŞ($) 4.581,66

SATIŞ($) 4.582,22

KÜRESEL GERİLİMLER FİYATLARI KÖRÜKLÜYOR

Piyasa uzmanları, Fed içinde yaşanan krizin yanı sıra uluslararası siyasi gerilimlerin de altın fiyatlarını yukarı ittiğine işaret ediyor. ABD’nin müdahale sinyalleri ve petrol fiyatlarındaki artış beklentisi, altın rallisini besleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Değerli metallerin dolar karşısında daha düşük riskli bir alternatif olarak görülmesi nedeniyle bu yıl merkez bankalarının altın ve gümüşe olan talebinin artmaya devam etmesini bekliyorum.”

Waterer, özellikle Fed Başkanı hakkındaki soruşturma haberlerinin ardından ABD vadeli işlemlerinde yaşanan gerilemenin, altın fiyatlarının önünü açtığını vurguladı.

