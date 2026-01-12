Altın ve gümüşü olanlar buna çok sevinecek! Tarihi rekor geldi

Altın ve gümüşü olanlar buna çok sevinecek! Tarihi rekor geldi
Yayınlanma:
Alım satım yapacakların ve yatırımcıların radarındaki değerli metaller küresel risklerle birlikte yeniden güvenli liman konumunu doğruladı. Altın ve gümüşte yeni rekor geldi.

Haftanın ilk işlem gününde külçe altın fiyatları 4.600 dolar sınırına dayanırken, gümüş de tarihin en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Finans dünyasındaki bu sarsıntının merkezinde ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın şoke eden açıklamaları yer alıyor.

Fed Başkanı tehdidi açıkladı altın uçtu! Kasırga mı geliyor?Fed Başkanı tehdidi açıkladı altın uçtu! Kasırga mı geliyor?

Powell, kendisine yönelik hazırlanmak istenen iddianamenin, yönetimin faiz kararlarına müdahale etme çabası olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Fed’in bağımsızlığına dair artan bu endişeler, dolara olan güveni zayıflatırken değerli metallere olan ilgiyi zirveye taşıdı.

JEOPOLİTİK GERİLİM HATTI GÜÇLENİYOR

2022/01/24/borsa-istanbul.jpg

Piyasalardaki yangını körükleyen bir diğer unsur ise küresel siyasi belirsizlikler oldu.

İran’da can kayıplarına yol açan protestoların şiddetlenmesi ve ülkenin geleceğine dair soru işaretleri, yatırımcıyı "güvenli liman" olarak görülen altına yöneltti.

Bakanlıktan altın ithalatına kritik düzenleme! Yöntem ifşa olunca düğmeye bastılarBakanlıktan altın ithalatına kritik düzenleme! Yöntem ifşa olunca düğmeye bastılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri seçenekleri masada tutması, NATO’nun işlevini sorgulayan çıkışları ve Grönland konusundaki ısrarlı açıklamaları da piyasalardaki risk algısını canlı tutmaya devam ediyor.

Saxo Markets Stratejisti Charu Chanana, bu tabloyu yeni bir "belirsizlik dalgası" olarak tanımlıyor.

GÜMÜŞ PİYASASINDA ARZ KRİZİ KAPIDA

2023/12/07/gumus.jpg

Gümüş fiyatları da altındaki ralliye eşlik ederek günün ikinci yarısında yüzde 6,6’lık bir artışla 85 doların üzerine çıktı.

Fitch Solutions’a bağlı BMI tarafından paylaşılan veriler, gümüş piyasasındaki arz açığının 2026 yılı boyunca sürebileceğine işaret ediyor. Hem sanayi talebinin hem de yatırım amaçlı alımların artması, fiziki piyasada ciddi bir sıkışmaya yol açmış durumda. Güncel rakamlara göre ons altın 4.604 dolar seviyesini aşarak rekor tazelerken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise değer kaybetmeye devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Ekonomi
Elon Musk bir restoran açtı ama masalar boş kaldı!
Elon Musk bir restoran açtı ama masalar boş kaldı!
Goldman Sachs'tan Türkiye tahmini
Goldman Sachs'tan Türkiye tahmini