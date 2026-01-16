Yatırımın ustası altın alacağı fiyatı açıkladı

Yatırımın ustası altın alacağı fiyatı açıkladı
"Yatırım gurusu" olarak bilinen dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius, altın alıp-satacakları yakından ilgilendirecek bir değerlendirmede bulundu. Mobius, altını alacağı seviyeyi açıkladı.

Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius, ons altının 4 bin 642 dolarla tarihi zirveleri gördüğü bir dönemde piyasaya "soğuk duş" etkisi yaratan bir açıklama yaptı.

Mobius Emerging Opportunities Fund'un CEO'su, mevcut seviyelerden altın almanın "peşinden koşmak" olduğunu belirterek, alım için çok daha düşük seviyeleri işaret etti.

"BU SEVİYEDE KESİNLİKLE ALMAM"

Bloomberg TV’ye konuşan Mark Mobius, değerli metallerdeki ralliye karşı mesafeli duruşunu net bir dille ifade etti:

Altın İçin Alım Seviyesi: Mobius, "Bu seviyede kesinlikle almam" diyerek mevcut fiyatları pahalı bulduğunu söyledi.

%20 İndirim Beklentisi: Ünlü yatırımcı, ancak şu anki seviyesinden %20 daha düşük bir fiyata gerilemesi durumunda altın almayı düşünebileceğini belirtti.

Strateji: Bu aşamada altının peşinden koşmayacağını vurgulayan Mobius, portföyünün %20'sini ise olası fırsatlar için "nakit" olarak tuttuğunu açıkladı.

ASYA BORSALARINDA 'TEKNOLOJİ' HEYECANI

Mobius’a göre küresel sermaye için asıl fırsat, altının "güvenli limanı" değil, Asya’nın "teknoloji kalesi" olan ülkelerde yatıyor. Mobius, Çin, Hindistan, Kore ve Tayvan’ın şu an bölgedeki en cazip borsalar olduğunu savundu.

Çin'in teknoloji sektöründeki adımlarının yükselişi sürdürülebilir kıldığını belirten Mobius; Pekin'in yüksek seviyeli çiplerde ve yapay zekada ABD'yi geride bırakmayı hedeflediğine dikkat çekti.

Çin'de paranın tüketicilere değil, teknoloji ve üretim gücüne gittiğini, bunun da yatırımcılar için heyecan verici bir tablo oluşturduğunu ekledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

