Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Yayınlanma:
Altın piyasasına yönelik yeni düzenleme hazırlıkları hız kazandı. Kayıt ve takip sistemiyle birlikte, yastık altında tutulan ve belgesi bulunmayan altınlar için bazı yaptırımların geleceği gündeme geldi.

Ekonomi yönetimi, altın piyasasında kayıt dışılığı azaltmak amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. “Kıymetli madenlerde kayıt ve takip sistemi” kapsamında altının üretimden son kullanıcıya kadar tüm aşamalarının izlenmesi hedefleniyor.

Yeni sistemle birlikte, bankacılık kanalı dışında kalan ve belgesi bulunmayan altınların ekonomiye dahil edilmesi zorlaşacak. Uzmanlara göre, altını bankaya yatırmak ya da büyük tutarlı alışverişlerde kullanmak isteyen vatandaşlardan, altının kaynağına dair belge istenebilecek.

altin.jpg

BELGESİZ ALTINA KESİNTİ UYGULANACAK

Piyasa kulislerinde belgesiz altın için %12–18 oranında kesinti uygulanabileceği iddiaları konuşulurken, kuyumcuların da kaynağı belirsiz altınları almayabileceği ifade ediliyor.

Ekonomi çevreleri, vatandaşların altın alırken mutlaka fatura veya fiş alması gerektiğini vurgularken, mevcut yastık altı birikimler için bankaların sunduğu altın hesaplarının değerlendirilmesini öneriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Ekonomi
Gece yarısından sonra istasyona gidince sakın şaşırmayın! Hem benzine hem motorine zam!
Gece yarısından sonra istasyona gidince sakın şaşırmayın! Hem benzine hem motorine zam!
Evde bakım yardımı ödemeleri başladı
Evde bakım yardımı ödemeleri başladı
AKP'li vekilden düşük emekli aylığı itirafı: Topu belediyelere attı
AKP'li vekilden düşük emekli aylığı itirafı: Topu belediyelere attı