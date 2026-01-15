Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir

Ekonomi yönetimi, altın piyasasında kayıt dışılığı azaltmak amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. “Kıymetli madenlerde kayıt ve takip sistemi” kapsamında altının üretimden son kullanıcıya kadar tüm aşamalarının izlenmesi hedefleniyor.

Yeni sistemle birlikte, bankacılık kanalı dışında kalan ve belgesi bulunmayan altınların ekonomiye dahil edilmesi zorlaşacak. Uzmanlara göre, altını bankaya yatırmak ya da büyük tutarlı alışverişlerde kullanmak isteyen vatandaşlardan, altının kaynağına dair belge istenebilecek.

BELGESİZ ALTINA KESİNTİ UYGULANACAK

Piyasa kulislerinde belgesiz altın için %12–18 oranında kesinti uygulanabileceği iddiaları konuşulurken, kuyumcuların da kaynağı belirsiz altınları almayabileceği ifade ediliyor.

Ekonomi çevreleri, vatandaşların altın alırken mutlaka fatura veya fiş alması gerektiğini vurgularken, mevcut yastık altı birikimler için bankaların sunduğu altın hesaplarının değerlendirilmesini öneriyor.