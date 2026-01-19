Trump fırtınası! Altında tansiyon çok yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı "Grönland’ı satın almamıza izin verilene kadar Avrupa’ya ek tarife uygulayacağız" çıkışı, küresel piyasalarda tam anlamıyla bir 'jeopolitik deprem' yarattı.

Ons altın 4 bin 690 dolarla, gram altın ise 6 bin 527 lirayla tarihi zirvesini gördü.

GRÖNLAND ÇIKIŞI PİYASALARI TESLİM ALDI

Küresel piyasalar 19 Ocak sabahına Trump’ın yeni bir "tarife savaşı" tehdidiyle uyandı. Hafta sonu yaptığı açıklamada Danimarka’ya bağlı özerk ada Grönland’ın ABD’ye satılması şartını Avrupa müttefiklerine bir dayatma olarak sunan Trump, aksi takdirde kademeli ek tarifelerin yolda olduğunu ilan etti.

Bu durum, Avrupa Birliği ile ABD arasında yeni bir ticaret savaşının fitilini ateşlerken; yatırımcılar hisse senetlerinden kaçıp "güvenli liman" olan altına, Japon yenine ve İsviçre frangına yöneldi. Asya işlemlerinde başlayan bu panik havası, ons altını gün içinde 4 bin 690 dolar gibi akıl almaz bir seviyeye taşıdı.

İÇ PİYASADA GRAM ALTIN DURDURULAMIYOR

Küresel ons altındaki %1,89’luk bu sert yükseliş, dolar kurundaki baskıyla birleşince iç piyasada gram altını 6 bin 527 lira seviyesine fırlatarak yeni bir rekor kırdı.

Sadece altın değil, gümüş cephesinde de tam bir fırtına hakim. Spot gümüş fiyatları %3,3’lük bir artışla 94,10 doları görerek rekor tazeledi.

ALTIN FİYATLARI

19 Ocak günü altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % 1,95

ALIŞ(TL) 6.498,89

SATIŞ(TL) 6.499,71

Çeyrek Altın % 1,83

ALIŞ(TL) 10.731,00

SATIŞ(TL) 10.830,00

Altın (ONS) % 1,99

ALIŞ($) 4.672,49

SATIŞ($) 4.673,07

GÜMÜŞDE DEVASA YÜKSELİŞ

Platin 2 bin 355 dolara, paladyum ise 1.808 dolara yükselirken; değerli metallerdeki bu "şampiyonlar ligi" yükselişi, enflasyon altında ezilen vatandaş için kuyumcu vitrinlerini biraz daha ulaşılmaz kıldı.