10 günde ikiye katladı! Altın ve gümüş alanlara parmak ısırttı
Altın ve gümüşteki ralli manşetleri süslerken, küresel piyasaların asıl bombası doğalgaz sözleşmelerinde patladı. Sadece 10 günde yüzde 100 değer kazanan doğalgaz sözleşme fiyatları, 1990 yılından bu yana en sert haftalık artışını kaydetti.

Küresel emtia piyasalarında doğalgaz sözleşme fiyatları, 2022 yılından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD başta olmak üzere kuzey yarım küreyi etkisi altına alan ağır kış şartları, arz güvenliğine dair endişeleri körüklerken borsa fiyatlarında da benzeri görülmemiş bir dalgalanmaya yol açtı.

10 GÜNDE YÜZDE 100 PRİM

ABD’de NYMEX doğalgaz vadeli işlem sözleşmelerinde fiyatlar, piyasaların yakından takip ettiği kritik eşikleri birer birer aştı:

16 Ocak Cuma günü 3,10 dolardan kapanan doğalgaz sözleşmeleri, bugün 6,27 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Gaz sözleşme fiyatlarında yaşanan 10 günlük yükselişin boyutu yaklaşık yüzde 100 olarak hesaplandı.

Sadece geçen hafta içerisinde kaydedilen yüzde 72’lik artış, 1990 yılından bu yana görülen en yüksek haftalık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

STOKLAR AZALIYOR, DONMA RİSKİ KAPIDA

Fiyatlardaki bu agresif tırmanışın arkasında yalnızca artan talep değil, aynı zamanda teknik ve lojistik riskler de bulunuyor. Uzmanlar, ısınma amaçlı gaz talebinin zirve yaptığı bu dönemde stokların hızla azaldığına dikkat çekiyor. Özellikle ABD’nin orta ve doğu bölgelerinde etkili olan kar fırtınaları ve aşırı soğuklar, gaz hatlarındaki donma riskini beraberinde getirerek arz güvenliğini tehlikeye atıyor.

ELEKTRİK ÜRETİMİ TEHLİKEDE

Doğalgaz sözleşme fiyatlarındaki bu kontrolsüz artış, enerji piyasasının diğer ayaklarını da doğrudan etkiliyor.

ABD’de elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40’ının doğalgaz ile gerçekleştirilmesi, gaz maliyetlerindeki artışın elektrik birim fiyatlarına da yansımasına neden oluyor. Küresel piyasalarda oluşan bu maliyet tablosu, enerji ithal eden ülkelerin yerel tarifeleri üzerinde de büyük bir baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor.

