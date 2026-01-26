Altın fiyatları yeni haftaya tarihi bir rekorla başladı. Artan jeopolitik belirsizlikler ve küresel ekonomik dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor. Bu gelişmelerle birlikte altının onsu ve gramı tarhi zirveyi gördü.

ALTIN ŞAHLANDI BİR KERE!

Altın, yeni haftanın ilk gününde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın fiyatı 5 bin doların üzerindeki fiyatıyla tüm zamanların rekorunu kırarak yatırımcıları şaşırttı.

Altındaki yükseliş, artan jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle devam ediyor. Yatırımcılar, güvenli liman arayışını sürdürerek altına yöneliyor.

Ekonomist Kyle Rodda, altındaki sert yükselişi değerlendirirken, “ABD yönetimine ve ABD varlıklarına yönelik güven krizi yaşanıyor” ifadelerini kullandı. Uzmanlar ise kısa vadede kâr satışları görülebileceğini belirtirken, altının ons fiyatı için hedefin yakın gelecekte 5 bin 500 dolar olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar altındaki yükseliş trendinin, jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler devam ettiği sürece sürmesini beklerken yatırımcılar için altın, güvenli liman olma özelliğini koruyor.

GRAMI AYRI ONSU AYRI REKOR KIRDI... ALTINDA SON DURUM

Ons altın fiyatları gün içinde en yüksek 5.093 dolar, en düşük 4.985 dolar seviyesini gördü. Saat 07.24 itibarıyla ons altın 5.072 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın fiyatları ise en yüksek 7.105 TL, en düşük 6.945 TL seviyesindeydi. Saat 07.10 itibarıyla gram altın 7.081 TL seviyesinde seyrediyor.

Diğer altın türlerinde durum ise şöyle:

Çeyrek altın: 11.578 TL

Yarım altın: 23.152 TL