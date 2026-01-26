Altın şahlandı bir kere! Gramı ayrı onsu ayrı rekor kırdı

Altın şahlandı bir kere! Gramı ayrı onsu ayrı rekor kırdı
Yayınlanma:
Altın şahlandı bir kere!.. Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler, altının güvenli liman lakabını koruyor. Altının gramı ayrı onsu ayrı rekor kırdı. Ons altın 5 bin dolar sınırını aşarak tüm zamanların rekorunu kırarken, gram altın da iç piyasada tarihi zirveye ulaştı.

Altın fiyatları yeni haftaya tarihi bir rekorla başladı. Artan jeopolitik belirsizlikler ve küresel ekonomik dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor. Bu gelişmelerle birlikte altının onsu ve gramı tarhi zirveyi gördü.

ALTIN ŞAHLANDI BİR KERE!

Altın, yeni haftanın ilk gününde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın fiyatı 5 bin doların üzerindeki fiyatıyla tüm zamanların rekorunu kırarak yatırımcıları şaşırttı.

altin-sahlandi-bir-kere-grami-ayri-onsu-ayri-rekor-kirdi-3.jpg

Altındaki yükseliş, artan jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle devam ediyor. Yatırımcılar, güvenli liman arayışını sürdürerek altına yöneliyor.

Altın, dolar ve gümüş sahipleri dikkat! Piyasalar çarşamba günü sarsılacakAltın, dolar ve gümüş sahipleri dikkat! Piyasalar çarşamba günü sarsılacak

Ekonomist Kyle Rodda, altındaki sert yükselişi değerlendirirken, ABD yönetimine ve ABD varlıklarına yönelik güven krizi yaşanıyor” ifadelerini kullandı. Uzmanlar ise kısa vadede kâr satışları görülebileceğini belirtirken, altının ons fiyatı için hedefin yakın gelecekte 5 bin 500 dolar olduğunu vurguluyor.

altin-sahlandi-bir-kere-grami-ayri-onsu-ayri-rekor-kirdi-2.jpg

Uzmanlar altındaki yükseliş trendinin, jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler devam ettiği sürece sürmesini beklerken yatırımcılar için altın, güvenli liman olma özelliğini koruyor.

GRAMI AYRI ONSU AYRI REKOR KIRDI... ALTINDA SON DURUM

Ons altın fiyatları gün içinde en yüksek 5.093 dolar, en düşük 4.985 dolar seviyesini gördü. Saat 07.24 itibarıyla ons altın 5.072 dolar seviyesinden işlem görüyor.

eyrek-altin-aldi-basini-gitti-bakin-kac-lira-oldu-altin-sahlandi-bir-kere-grami-ayri-onsu-ayri-rekor-kirdi.jpg

Gram altın fiyatları ise en yüksek 7.105 TL, en düşük 6.945 TL seviyesindeydi. Saat 07.10 itibarıyla gram altın 7.081 TL seviyesinde seyrediyor.

Diğer altın türlerinde durum ise şöyle:

Çeyrek altın: 11.578 TL

Yarım altın: 23.152 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
Ekonomi
Euro coştu dolar peşinden baktı
Euro coştu dolar peşinden baktı
Yarın zam geliyor: Depoları doldurun!
Yarın zam geliyor: Depoları doldurun!