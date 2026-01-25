Altın, dolar ve gümüş sahipleri dikkat! Piyasalar çarşamba günü sarsılacak

Küresel para politikalarında artan belirsizlik ve gerginlik, piyasalarda temkinli bekleyişi güçlendirirken yatırımcıların gözü çarşamba günü açıklanacak kritik karara çevrildi.

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve dalgalı seyir sürerken, yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 28 Ocak Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

2026 yılının ilk Fed toplantısı, sadece politika faizine ilişkin alınacak kararlarla değil, Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar nedeniyle de kritik önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın faizlerin “anlamlı ölçüde” düşürülmesi yönündeki sert çıkışları ve çekirdek enflasyonun yüzde 2,6 seviyesinde seyretmesi, Fed üzerindeki baskıyı artırırken; kararın ardından altın, dolar ve gümüş başta olmak üzere küresel piyasalarda sert fiyat hareketleri yaşanabileceği belirtiliyor.

TRUMP’TAN FED’E FAİZ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede açıklanan son enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a çağrıda bulunarak, faiz oranlarının “anlamlı ölçüde” düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına dair beklentiler güçlü kalırken, mart ve nisan aylarına yönelik tahminler bu duruşun süreceği yönünde yoğunlaştı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ BURADA: ALTIN VE GÜMÜŞ NASIL ETKİLENECEK?

Fed’in politika faizini sabit bırakmasına rağmen enflasyonla mücadelede şahin duruşunu sürdürmesi, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş üzerinde baskının artabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Buna karşılık, enflasyon vurgusunun yumuşaması ve ilerleyen aylarda faiz indirimi sinyali verilmesi durumunda, altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketlerin önü açılabilir.

Jeopolitik risklerin etkisini koruduğu bu dönemde, güvenli limanlara olan talep tamamen ortadan kalkmış değil. Küresel piyasalara verilen faizlerin uzun süre yüksek kalacağı yönündeki sinyaller, dolar endeksinde güçlenmeyi beraberinde getirebilir.

Bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırırken, doların küresel ölçekte cazibesini korumasına neden oluyor. Ancak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında daha temkinli ve güvercin bir tutum benimsemesi, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesine neden olabilecek bir süreci beraberinde getirebilir.

ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR SEVİYELERİ GÖRMÜŞTÜ

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve güvenli liman talebinin etkisiyle altın fiyatları haftanın son işlem gününde rekor üstüne rekor kırmıştı. Ons altın cuma günü 4 bin 991 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece ons altın piyasanın 5 bin dolar beklentisine yaklaştı.

Ons altın ve gram altındaki rekor seviyeler ile dolar/TL kurundaki sınırlı yükselişin etkisiyle gram altın sert bir çıkış yaptı. Resmi rakamlara göre gram altın 6 bin 953 liraya yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 7 bin lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons gümüşte de rekora doymayan yatırım araçları arasında yer aldı. Ons gümüş, 103,38 seviyesine yükselerek rekor kırdı. Ons gümüş piyasanın sene sonu 100 dolar beklentisini ocak ayında kırmış oldu.