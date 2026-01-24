Tahminleri tek tek çıktı: Dev banka altın ve gümüş fırtınasını bildi

Dünya piyasaları, tarihin en büyük değerli metal rallilerinden birine tanıklık ediyor. Ons altın 5 bin dolar sınırını zorlarken, gümüşte 100 dolarlık psikolojik bariyer ilk kez aşıldı. ABD merkezli Citi Bank’ın Ocak ayında yayımladığı ve "kehanet" gözüyle bakılan raporu, öngörülen hedeflerin sadece haftalar içinde gerçekleşmesiyle yeniden gündemin ilk sırasına oturdu.

GÜMÜŞTE 100 DOLARLIK TARİHİ BARAJ YIKILDI

Gümüş fiyatları, haftalık yüzde 15’e yaklaşan kazancıyla piyasadaki en agresif yükselişlerden birine imza attı. Cuma günü yüzde 6,6’lık bir performans sergileyen gümüşün ons fiyatı 102,58 dolar seviyesine ulaşarak tarihi bir eşiği geride bıraktı. Son bir yılda yatırımcısına yüzde 200’ün üzerinde getiri sağlayan gümüşteki bu tırmanışın arkasında; rafinasyon kapasitesindeki darboğaz ve fiziki likidite sıkıntısının yattığı belirtiliyor.

İÇ PİYASADA GRAM ALTIN DURDURULAMIYOR

Küresel piyasalardaki ons altın hareketi, yurt içindeki milyonlarca tüketiciyi doğrudan etkileyen gram altın fiyatlarını da zirveye taşıdı.

Altın alacakları uyardı: İslam Memiş al-satçılar için kritik eşiği açıkladı

Gram Altın: İç piyasada 6 bin 957 TL seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Haftalık Artış: Gram altındaki değer kazancı sadece bir haftada yüzde 9 seviyesine ulaştı.

Ons Altın: Spot piyasada 4 bin 989 dolara kadar yükselerek 5 bin dolarlık dev hedefin kapısına dayandı.

DÜNYAYI KORKUTAN JEOPOLİTİK KRİZ

Fiyatlardaki bu "patlamanın" temelinde, 2026 yılının başından itibaren tırmanan ABD ile NATO arasındaki Grönland gerilimi yatıyor. Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve küresel ticaret tarifelerindeki belirsizlikler, merkez bankalarını dolardan kaçarak altına sığınmaya zorluyor. Bu durum, portföylerde altını bir zorunluluk haline getirirken, piyasadaki risk algısını da zirveye taşıyor.

CITI BANK'IN TAHMİNLERİ BİR BİR ÇIKIYOR

Citi Bank tarafından Ocak ayında yayımlanan raporda, önümüzdeki 3 aylık dönem için ons altın hedefi 5 bin dolar, gümüş hedefi ise 100 dolar olarak açıklanmıştı.

Altın rekor kırdı: Gram 7 bin liraya koşuyor!

Henüz Ocak ayı bitmeden bu seviyelerin test edilmesi, piyasalardaki dalgalanmanın beklenen çok üzerinde bir hızla ilerlediğini gösteriyor.

Ralli sadece altın ve gümüşle de sınırlı değil; platin 2 bin 771 dolarla rekor kırarken, palladyum da 1.999 dolar seviyesine tırmandı.