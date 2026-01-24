Altın alacakları uyardı: Bu dönemlere dikkat!

Küresel piyasalarda jeopolitik gerginlikler ve merkez bankalarının agresif tutumları altın ve gümüş fiyatlarını zirveye taşımaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da 7 bin 110 TL seviyesini görerek rekor tazeleyen gram altın, hem tüketiciyi hem de piyasa profesyonellerini şaşkına çevirdi.

Bu sarsıcı yükselişin ardından Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yıl sonuna dair korkutan senaryoları paylaştı.

GRAM ALTINDA YIL SONU SENARYOSU

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın paylaştığı öngörüler, halkın cebindeki paranın daha da eriyeceğine işaret ediyor. Ons altın için 5 bin ile 5 bin 400 dolar aralığında bir hedef koyan Eryılmaz, gram altın için ise 8 bin 700 ile 9 bin 100 TL seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.

Eryılmaz, ortalama beklentisinin 8 bin 700 TL civarında olduğunu vurgulayarak, beklenmedik risklerin bu rakamı daha da yukarı taşıyabileceği konusunda uyardı.

PERAKENDE YATIRIMCIYI SARAN 'KAÇIRMA KORKUSU'

Piyasadaki bu kontrolsüz yükselişte "FOMO" olarak adlandırılan, yükselişi kaçırma korkusunun etkili olduğu belirtiliyor. Merkez bankalarından büyük fonlara kadar herkesin piyasaya agresif girmesi, fiyatları köpürtürken; Eryılmaz, Trump dönemindeki "güvenli liman" algısının değişmesinin de bu süreci tetiklediğini dile getirdi.

GÜMÜŞE YATIRIM YAPARKEN DİKKAT!

Sadece altın değil, gümüş tarafında da son yılların en yüksek işlem hacimlerine ulaşıldı. Yatırımcılara temkinli olma çağrısı yapan Eryılmaz, şu stratejiyi önerdi:

"Trendi kaçırmayalım ama çok yüklü giriş yapmayalım. Kademe kademe alalım. Yükselme devam ettikçe alalım. Aşağı geldiğinde, durduğundan emin olduğumuzda bir kademe de aşağıdan alalım."

UZUN VADELİ PLAN YAPANLAR DİKKAT

Eryılmaz, parasını korumaya çalışan milyonlara altınları satmama önerisinde bulundu. Uzun vadeli strateji izleyenlerin her geri çekilmeyi bir alım fırsatı olarak görmesi gerektiğini belirten uzman, "Yatırımcılar altınlarını kesinlikle satmasın, biriktirmeye devam etsin" dedi.

*Haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.