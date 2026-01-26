Altın neden bu kadar yükseliyor?

Yayınlanma:
Dünya ekonomisi, tarihin en büyük "değerli metal" fırtınasını yaşıyor. Altın ve gümüşte rekor üzerine rekor kırılıyor. Peki dünyayı bu "parlak" ama bir o kadar da endişe verici sona ne itti?

Dünya ekonomisi, tarihin en büyük "değerli metal" fırtınasını yaşıyor. Altın, ons başına 5 bin doları (hatta gün içinde 5 bin 111 doları) görerek hayalleri zorlarken, "fakir altını" olarak bilinen gümüş 100 dolarlık psikolojik barajı yerle bir etti.

26 Ocak 2026 itibarıyla piyasalar, daha önce sadece teorik birer hedef olan rakamların gerçeğe dönüşüne tanıklık ediyor. Altın, 2025'teki yüzde 60'lık devasa yükselişinin ardından 2026'ya da "uzay mekiği" hızıyla başladı.

2025 - 2026 PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Varlık Türü2025 Sonu Fiyatı26 Ocak 2026 ZirvesiDeğişim (Yıllık Yaklaşık)
Ons Altın3.100 $5.111 $+%65
Ons Gümüş32 $110 $+%240
Gram Altın (TL)3.150 TL9.100 TL+%188

BU YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ 'KUSURSUZ FIRTINA'

2024/05/03/altin-gumus-ibvx-cover-jpg.webp

Piyasaları bu noktaya getiren tek bir neden yok; adeta tüm küresel krizler sözleşmişçesine aynı anda sahneye çıktı:

Trump ve 'Gümrük' Silahı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 24 Ocak’ta Kanada’yı "Çin ile anlaşma yaparsan yüzde 100 vergi keserim" diyerek tehdit etmesi, küresel ticaretin damarlarını kesti. Ticaret savaşları korkusu, parayı kağıttan altına kaçırdı.

Grönland Çıkmazı

ABD ile NATO müttefikleri arasında Grönland’ın kontrolü üzerine yaşanan gerginlik, modern tarihin en garip ama en riskli jeopolitik krizlerinden birine dönüştü.

Merkez Bankalarının 'Dolarsızlaşma' Hamlesi

Dünya genelindeki merkez bankaları, ABD tahvillerini satıp rezervlerine yüzlerce ton külçe altın ekliyor. Artık kimse "kağıt parçasına" tam güvenmiyor.

Yapay Zeka ve Gümüş

Gümüş artık sadece bir takı değil; yapay zeka ve yenilenebilir enerji devriminin "yakıtı" haline geldi. Endüstriyel talep, piyasada fiziksel gümüşün bulunmasını imkansız kılıyor.

CÜZDANLARI YAKAN 'FOMO' ETKİSİ

2024/05/28/altin-gumus-dolar2.jpg

Piyasa analistleri, yükselişin bir kısmının da FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) kaynaklı olduğunu belirtiyor. 17 Şubat’ta başlayacak olan Çin Yeni Yılı (At Yılı) öncesi Asya pazarından gelen yoğun talep ve Hindistan’daki festival sezonu, fiyatlardaki köpüğü daha da artırıyor.

Her ne kadar Nicholas Frappell gibi uzmanlar "haber odaklı bir düşüş alanı olmalı" dese de, dünyadaki belirsizlikler azalmadığı sürece altının "yastık altından" çıkıp "zirvelerde" kalmaya devam edeceği görünüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

