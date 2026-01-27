Altında ayar kaçtı! Dünyanın en büyük bankaları tahmin değiştirdi dev rekoru açıkladı

Altın fiyatlarında jeopolitik risklerin yarattığı fırtına sonrası dev bankalar altın tahminlerini değiştirdi. Dünyanın en büyük bankalarından olan Morgan Stanley yıl sonu tahminini rekır seviyeye çekti.

Altın ons fiyatının 5 bin doları aşarak tarih yazmasının hemen ardından, küresel yatırım bankaları tahminlerini "sessizce" değil, devasa sıçramalarla güncelledi.

Küresel emtia piyasaları 27 Ocak 2026 sabahına rekorların gölgesinde başlarken, dünyanın önde gelen bankalarından Morgan Stanley ve Societe Generale’den yatırımcıların dikkatini çekecek yeni raporlar geldi.

BANKALARIN YENİ ALTIN HEDEFLERİ (2026 YIL SONU)

Varlık TürüMevcut Fiyat (08:17)Zirve Seviyesi (Dün)Aylık Artış (%)
Ons Altın ($)5.100 $5.111 $+%18,1
Gram Altın (TL)7.116 TL7.129 TL-
Çeyrek Altın12.030 TL--
Cumhuriyet Altını47.870 TL--
Ons Gümüş ($)109 $117 $+%52,1

"6 BİN DOLAR BİLE DÜŞÜK KALABİLİR"

Societe Generale analistleri, yaptıkları değerlendirmede 6 bin dolarlık hedefin mevcut siyasi ortamda "mütevazı" bir rakam olabileceği uyarısında bulundu.

Bankaya göre, dünyada belirsizliğin tek "belirlilik" haline gelmesi altına olan talebi kontrol edilemez bir noktaya taşıdı.

YÜKSELİŞİ BESLEYEN 'ÜÇLÜ MEKANİZMA'

Morgan Stanley'nin raporuna göre, altındaki ralli sadece bir heyecan değil, üç ana sütun üzerine inşa edilmiş durumda

Merkez Bankası Alımları

Devletlerin dolardan kaçarak rezervlerine fiziksel altın ekleme hızı 1996'dan bu yana en yüksek seviyede.

ETF Girişleri

Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) özellikle Kuzey Amerika ve Asya'dan gelen yoğun sermaye akışı, sınırlı fiziki stokları tüketiyor.

Jeopolitik Parçalanma

Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ve müttefikler arası (ABD-Güney Kore-NATO) gerilimler, parayı kağıttan altına kaçırıyor.

