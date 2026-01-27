Trump'tan Asyalı ortağına gümrük şoku: Altın patladı!

Dünya piyasaları, Beyaz Saray’dan gelen son "tarife" haberiyle güne yüksek tansiyonla başladı.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, müttefiklerinden "tam karşılıklılık" beklediğini vurgulayarak Seul yönetimine karşı en sert ekonomik hamlesini yaptı.

PİYASALARDA 'TARİFE' ŞOKU: ALTIN VE GÜMÜŞ YİNE ŞAHLANDI

Açıklama öncesinde dünkü rekorların ardından 4 bin 990 doların altına sarkan altın ve 101 dolara gerileyen gümüş, tarife haberiyle birlikte hızla toparlandı.

Emtia Türü Tarife Öncesi Sabah Seansı (27 Ocak) Değişim Ons Altın ($) < 4.990 $ 5.060 $ Yeniden 5.000$ üstü Ons Gümüş ($) 101 $ 107 $ Hızlı Toparlanma

GÜNEY KORE EKONOMİSİNDE 'DEPREM' ETKİSİ

Trump'ın "derhal" yürürlüğe soktuğu %25'lik gümrük vergisi kararı, Güney Kore ekonomisinin lokomotifi olan sektörlerde mali baskıyı zirveye taşıdı. Analistler, daha önce uygulanan %15'lik avantajlı oranın kaybedilmesinin Güney Koreli devler için ABD pazarında büyük bir rekabet kaybı anlamına geldiğini belirtiyor.

Trump açıkladı: ABD’den Güney Kore’ye tarife

Doğrudan Etkilenen Sektörler

Otomotiv: Hyundai ve Kia gibi devlerin ABD'deki pazar payı tehlikede.

Teknoloji: Samsung ve SK Hynix gibi çip ve elektronik üreticileri için maliyetler fırladı.

Çelik: İhracat hacminde ciddi bir daralma bekleniyor.

"MÜTTEFİK DİNLEMEM, ANLAŞMAYA BAKARIM"

Trump, ticaret ortaklarına yönelik mesajında, üzerinde mutabık kalınan şartların reddedilmesinin ağır sonuçları olacağını hatırlattı.

Beyaz Saray, Seul yönetimi anlaşma şartlarına sadık kalmadığı takdirde vergilerin %25'in de üzerine çıkabileceği tehdidinde bulundu.