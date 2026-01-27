Trump açıkladı: ABD’den Güney Kore’ye tarife

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Güney Kore'ye yönelik tarifeleri artırdığını duyurdu. Gerekçe olarak, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının Güney Kore parlamentosu tarafından onaylanmamasını gösterdi.

Trump'ın 'gümrük tarifesine' Brezilya rest çekti!

TARİFELER YÜZDE 25'E YÜKSELDİ

Trump, "Kore Parlamentosu, tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için ki bu onların takdirindedir, Güney Kore'ye yönelik otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum" ifadelerini kullandı. Karar, anlaşma kapsamındaki hemen hemen tüm ürünleri etkileyecek.

Trump küresel ticaret savaşını başlattı! Türkiye dahil 92 ülkeye gümrük tarifesi

ANLAŞMA SÜRECİNİN ARKA PLANI

Trump açıklamasında, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile 30 Temmuz 2025'te varılan "büyük anlaşmaya" atıfta bulundu ve şartların 29 Ekim 2025'teki ziyareti sırasında yeniden teyit edildiğini hatırlattı. Başkan, ticaret ortaklarından anlaşmalara aynı hızla uymalarını beklediklerini vurguladı.