Trump açıkladı: ABD’den Güney Kore’ye tarife
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'ye uygulanan otomobil, kereste ve ilaç gibi ürünlere ait tarifeleri, ticaret anlaşmasının yürürlüğe konmaması gerekçesiyle yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkardığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Güney Kore'ye yönelik tarifeleri artırdığını duyurdu. Gerekçe olarak, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının Güney Kore parlamentosu tarafından onaylanmamasını gösterdi.

TARİFELER YÜZDE 25'E YÜKSELDİ

Trump, "Kore Parlamentosu, tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için ki bu onların takdirindedir, Güney Kore'ye yönelik otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum" ifadelerini kullandı. Karar, anlaşma kapsamındaki hemen hemen tüm ürünleri etkileyecek.

ANLAŞMA SÜRECİNİN ARKA PLANI

Trump açıklamasında, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile 30 Temmuz 2025'te varılan "büyük anlaşmaya" atıfta bulundu ve şartların 29 Ekim 2025'teki ziyareti sırasında yeniden teyit edildiğini hatırlattı. Başkan, ticaret ortaklarından anlaşmalara aynı hızla uymalarını beklediklerini vurguladı.

Kaynak:AA

