Altın bunu da yaptı! 46 yıl sonra ilk kez görüldü

Altın aylarca süren rekorlar serisinin ardından bunu da yaptı! Cuma günü altın fiyatlarındaki negatif yönlü sert hareketlilik 46 yıl sonra ilk kez görüldü. 30 Ocak 2026, 22 Ocak 1980’deki büyük altın çöküşünden bu yana, altın fiyatlarında kaydedilen en sert düşüş olarak tarihe yazıldı.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın art arda gelen sert açıklamalarının etkisiyle tarihi yükselişler kaydeden altın, bu hafta 5 bin 595 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak kar satışlarının devreye girmesiyle birlikte altın, 30 Ocak 2026’da 5 bin 450 dolar seviyesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi.

Fiyatlardaki sert gerileme, uluslararası piyasalarda paniğe yol açarken emtia piyasalarında tarihi bir çöküş yaşandı.

Gece saatlerinde 5 bin 450 dolara kadar yükselen XAUUSD paritesi, akşam saatlerinde 4 bin 682 dolara kadar geriledi. Yüzde 14,11’e ulaşan bu düşüş, altın fiyatlarının 46 yıl sonra tek günde yaşadığı en sert gerileme olarak kayıtlara geçti.

Gün içinde yaşanan 768 dolarlık kayıp ise miktarsal olarak altın tarihindeki en büyük düşüş oldu.

Ekonomistler, emtia piyasalarında benzeri görülmemiş düzeyde bir oynaklık yaşandığına dikkat çekerek, mevcut koşullarda al-sat işlemlerinden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, yatırımcılara özellikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durmalarını ve mevcut pozisyonlarını korumalarını önerirken, altın fiyatlarındaki dengesiz seyrin yıl boyunca sürebileceği uyarısında bulundu.

Ons altın fiyatlarında yaşanan sert gerileme, sarrafiye grubu altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Dün 8 bin liranın üzerinde işlem gören gram altın, yalnızca bir gün içinde 7 bin liranın altına indi.

Gram altındaki 1.000 TL’yi aşan bu düşüş, Türkiye ekonomi tarihinde altın fiyatlarının tek günde yaşadığı en sert gerileme olarak kayıtlara geçti.

31 Ocak 2026 Güncel altın fiyatları

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın TL6.786,60 TL6.788,96 TL-9,85%23:59
Ons altın $4.848,73 $4.849,83 $-10,11%23:59
Çeyrek altın TL11.662,00 TL12.097,00 TL-7,01%00:55
Yarım altın TL23.324,00 TL24.195,00 TL-7,01%00:55
Tam altın TL47.694,76 TL48.753,94 TL-6,97%17:11
Cumhuriyet altını TL46.504,00 TL48.204,00 TL-7,01%00:55
Külçe altın (24 ayar) $170.500,00 $171.000,00 $-7,01%17:12
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

GÜMÜŞ BÜYÜK KAYBETTİ

Emtia piyasasında en sert düşüş ise gümüş fiyatlarında görüldü. Hafta içinde 163 lirayı aşarak tarihi zirvesini gören gümüş, iki gün içinde yüzde 25’in üzerinde değer kaybetti.

Gün içinde 103 TL’ye kadar gerileyen gümüş fiyatları, yatırımcılar arasında paniğe neden oldu. En büyük zararı ise zirveye yakın seviyelerden alım yapan yatırımcılar yaşadı.

Altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle, bu hafta yüksek fiyattan alım yapan yatırımcıların kaybının son gerilemelerle birlikte yüzde 20’ye yaklaştığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

