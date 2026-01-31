Altın alamayanlar ona güvenmişti, hayal kırıklığına uğrattı
Yayınlanma:
Altınla eş zamanlı çöküşe geçen gümüş haftayı 116,50 TL'den kapattı. Günlerce dramatik şekilde dalgalanan gümüş haftaya 145,73 tl den başladı, en yüksek seviyesinde 168,72’yi gördü ve cuma öğle saatlerinde 135,27’ye kadar geriledi. Gümüş haftayı başladığından da kötü bitirdi, son 20 günün en düşük seviyesine ulaştı.
31 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet
Gram gümüş (satış): 116,50 TL
- Ons gümüş (satış): 82,84 $
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|116,30 TL
|116,50 TL
|-28,39%
|23:59
|Ons gümüş
|82,69 $
|82,84 $
|-28,90%
|23:59
30 Ocak 2026 kapanış ve bugün
Kalem
|Dün 30 Ocak 2026 kapanış
|Bugün 31 Ocak 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|137,89 TL
|116,50 TL
|-21,49 TL
|Ons gümüş (satış)
|98,75 $
|82,84 $
|-15,91 $
31 Ocak 2026 gram gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 116,30 TL
Gram gümüş satış: 116,50 TL
31 Ocak 2026 ons gümüş ne kadar?
Ons gümüş alış: 82,69 $
Ons gümüş satış: 82,84 $
31 Ocak 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.786,60 TL
Gram altın satış: 6.788,96 TL
31 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4781 TL
Dolar satış: 43,4999 TL
Euro alış: 51,5638 TL
Euro satış: 51,6228 TL
Sterlin alış: 59,5138 TL
Sterlin satış: 59,6204 TL
31 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT
31 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları
31 Ocak 2026 BIST 100 endeksi
31 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri
31 Ocak 2026 kripto piyasası
31 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum