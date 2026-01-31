Altın alamayanlar ona güvenmişti, hayal kırıklığına uğrattı

Altınla eş zamanlı çöküşe geçen gümüş haftayı 116,50 TL'den kapattı. Günlerce dramatik şekilde dalgalanan gümüş haftaya 145,73 tl den başladı, en yüksek seviyesinde 168,72’yi gördü ve cuma öğle saatlerinde 135,27’ye kadar geriledi. Gümüş haftayı başladığından da kötü bitirdi, son 20 günün en düşük seviyesine ulaştı.