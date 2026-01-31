Dövizde dalgalanma devam ediyor
Euro ve Dolar arasındaki dans devam ediyor. Dolar'a karşı yenilmemek için dirense de, Euro haftayı başladığından da düşük seviyelerde bitirdi. TL karşısında is Euro hafifçe gerilerken, Doların yavaş, ama dalgalı olarak yükselmeye devam ediyor.
31 Ocak 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet
31 Ocak 2026 güncel döviz kurları
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|43,4781
|43,4999
|%0,21
|23:59
|Euro (EUR)
|51,5638
|51,6228
|-%0,85
|23:59
|Sterlin (GBP)
|59,5138
|59,6204
|-%0,67
|23:59
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
30 Ocak 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|Dün 30 Ocak 2026 kapanış
|Bugün 31 Ocak 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|43,4986 TL
|43,4999
|+0,0013 TL
|Euro (EUR) (satış)
|51,8751 TL
|51,6228
|-0,2523 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|59,8516 TL
|59,6204
|-0,2312 TL
31 Ocak 2026 dolar ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,4781 TL
Dolar (USD) satış: 43,4999 TL
31 Ocak 2026 euro ne kadar?
Euro (EUR) alış: 51,5638 TL
Euro (EUR) satış: 51,6228 TL
31 Ocak 2026 sterlin ne kadar?
Sterlin (GBP) alış: 59,5138 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,6204 TL
31 Ocak 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.786,60 TL
Gram altın satış: 6.788,96 TL
31 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 116,30 TL
Gram gümüş satış: 116,50 TL
31 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT
