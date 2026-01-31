Dövizde dalgalanma devam ediyor

Euro ve Dolar arasındaki dans devam ediyor. Dolar'a karşı yenilmemek için dirense de, Euro haftayı başladığından da düşük seviyelerde bitirdi. TL karşısında is Euro hafifçe gerilerken, Doların yavaş, ama dalgalı olarak yükselmeye devam ediyor.