Dövizde dalgalanma devam ediyor

Dövizde dalgalanma devam ediyor
Yayınlanma:
Euro ve Dolar arasındaki dans devam ediyor. Dolar'a karşı yenilmemek için dirense de, Euro haftayı başladığından da düşük seviyelerde bitirdi. TL karşısında is Euro hafifçe gerilerken, Doların yavaş, ama dalgalı olarak yükselmeye devam ediyor.

31 Ocak 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet

  • Dolar (satış): 43,5091 TL

  • Euro (satış): 51,9499 TL

  • Sterlin (satış): 59,9936 TL

31 Ocak 2026 güncel döviz kurları

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar (USD)43,478143,4999%0,2123:59
Euro (EUR)51,563851,6228-%0,8523:59
Sterlin (GBP)59,513859,6204-%0,6723:59

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

30 Ocak 2026 kapanış ve bugün

KalemDün 30 Ocak 2026 kapanışBugün 31 Ocak 2026Fark
Dolar (USD) (satış)43,4986 TL43,4999+0,0013 TL
Euro (EUR) (satış)51,8751 TL51,6228-0,2523 TL
Sterlin (GBP) (satış)59,8516 TL59,6204-0,2312 TL

31 Ocak 2026 dolar ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,4781 TL
Dolar (USD) satış: 43,4999 TL

31 Ocak 2026 euro ne kadar?

Euro (EUR) alış: 51,5638 TL
Euro (EUR) satış: 51,6228 TL

31 Ocak 2026 sterlin ne kadar?

Sterlin (GBP) alış: 59,5138 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,6204 TL

31 Ocak 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.786,60 TL
Gram altın satış: 6.788,96 TL

31 Ocak 2026 altın fiyatları

31 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 116,30 TL

Gram gümüş satış: 116,50 TL

31 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

31 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT

31 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

31 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

31 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

31 Ocak 2026 kripto piyasası

31 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Ekonomi
Asgari ücretten 1000 lira daha gitti
Asgari ücretten 1000 lira daha gitti
Altın alamayanlar ona güvenmişti, hayal kırıklığına uğrattı
Altın alamayanlar ona güvenmişti, hayal kırıklığına uğrattı