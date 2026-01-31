BIST 100 haftayı nasıl kapadı? Son Veriler
Yayınlanma:
Altın ve gümüş düşüşüne devam ederken BIST100 yükselişte. İstanbul borsası haftayı rekor puanla kapattı.
31 Ocak 2026 Borsa İstanbul kapanış kısa özet
BIST 100: 13.838,29
Değişim: %0,05 (+7,20)
Önceki kapanış: 13.831,09
Gün içi aralık: 13.649,11 – 13.876,78
Saat: 30 Ocak 18:10
31 Ocak 2026 BIST 100 Endeksi kapanış
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|13.838,29
|Değişim
|%0,05 (+7,20)
|Önceki kapanış
|13.831,09
|Gün içi en düşük
|13.649,11
|Gün içi en yüksek
|13.876,78
|İşlem hacmi
|—
|Saat
|30 Ocak 18:10
Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattı
31 Ocak 2026 haftayı kapatırken en çok yükselen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BURCE
|63,80
|10,00
|UCAYM
|35,00
|9,99
|TARKM
|440,25
|9,99
|BYDNR
|33,56
|9,96
|BURVA
|575,50
|9,93
31 Ocak 2026 haftayı kapatırken en çok düşen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|PRKAB
|49,86
|-10,00
|YGYO
|1,80
|-10,00
|SARKY
|46,44
|-10,00
|PRKME
|22,58
|-9,97
|CUSAN
|29,62
|-9,97
31 Ocak 2026 haftayı kapatırken en çok işlem gören hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim
|THYAO
|304,00
|25.308.545.586,00
|ASELS
|303,25
|16.246.259.118,25
|ISCTR
|16,66
|14.300.336.175,44
|AKBNK
|92,95
|13.940.924.683,75
|YKBNK
|41,08
|11.118.765.709,98
31 Ocak 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.786,60 TL
Gram altın satış: 6.788,96 TL
31 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 116,30 TL
Gram gümüş satış: 116,50 TL
31 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4781 TL
Dolar satış: 43,4999 TL
Euro alış: 51,5638 TL
Euro satış: 51,6228 TL
Sterlin alış: 59,5138 TL
Sterlin satış: 59,6204 TL
31 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT
31 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları