BIST 100 haftayı nasıl kapadı? Son Veriler

31 Ocak 2026
Altın ve gümüş düşüşüne devam ederken BIST100 yükselişte. İstanbul borsası haftayı rekor puanla kapattı.

31 Ocak 2026 Borsa İstanbul kapanış kısa özet

  • BIST 100: 13.838,29

  • Değişim: %0,05 (+7,20)

  • Önceki kapanış: 13.831,09

  • Gün içi aralık: 13.649,11 13.876,78

  30 Ocak 18:10

31 Ocak 2026 BIST 100 Endeksi kapanış

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)13.838,29
Değişim%0,05 (+7,20)
Önceki kapanış13.831,09
Gün içi en düşük13.649,11
Gün içi en yüksek13.876,78
İşlem hacmi
30 Ocak 18:10

31 Ocak 2026 haftayı kapatırken en çok yükselen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
BURCE63,8010,00
UCAYM35,009,99
TARKM440,259,99
BYDNR33,569,96
BURVA575,509,93

31 Ocak 2026 haftayı kapatırken en çok düşen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
PRKAB49,86-10,00
YGYO1,80-10,00
SARKY46,44-10,00
PRKME22,58-9,97
CUSAN29,62-9,97

31 Ocak 2026 haftayı kapatırken en çok işlem gören hisseler

HisseSon (TL)Hacim
THYAO304,0025.308.545.586,00
ASELS303,2516.246.259.118,25
ISCTR16,6614.300.336.175,44
AKBNK92,9513.940.924.683,75
YKBNK41,0811.118.765.709,98

31 Ocak 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.786,60 TL
Gram altın satış: 6.788,96 TL

31 Ocak 2026 altın fiyatları

31 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 116,30 TL

Gram gümüş satış: 116,50 TL

31 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

31 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4781 TL
Dolar satış: 43,4999 TL

Euro alış: 51,5638 TL
Euro satış: 51,6228 TL

Sterlin alış: 59,5138 TL
Sterlin satış: 59,6204 TL

31 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

31 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT

31 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

31 Ocak 2026 kripto piyasası

31 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

