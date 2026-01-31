Herkesin gözü altın gümüşteydi: Parayı oraya yatıran kazandı!

Ocak ayının son haftasında finansal tablolar 'yeşile' boyandı. Borsa dev adımlarla ilerlerken, gram altın 7 bin TL barajını yıktı geçti; döviz kurları ise sessiz ama derinden zirve tazelemeyi sürdürüyor. İşte haftanın kazandıran yatırım araçları...

Haftalık bazda en dikkat çekici hareket hisse senedi piyasasında yaşandı. BIST 100 endeksi, haftayı oldukça hareketli geçirdi. En düşük 12.886,22 puan seviyesini test eden endeks, zirve yolculuğunda 13.906,51 puana kadar tırmandı.

Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattıBorsa İstanbul haftayı rekorla kapattı

Bir önceki haftanın kapanış verilerine göre yüzde 6,51 oranında değer kazanan borsa, haftayı 13.838,29 puandan kapattı. Bu yükseliş kağıt üzerinde büyük bir kazanç gibi görünse de, piyasa uzmanları bunun yüksek enflasyon ortamında bir "sığınma" çabası olduğu görüşünde.

ALTININ GRAMI 7 BİN LİRAYI DEVİRDİ

2024/05/28/altin-gumus-dolar4.jpg

Birikimini yastık altında ya da güvenli limanda tutmaya çalışan dar gelirli için bu hafta çok hareketliydi. Kapalıçarşı’daki işlemlere göre, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,23 oranında bir tırmanış gerçekleştirdi ve 7 bin 42 liraya ulaştı.

Altın fiyatlarındaki yükseliş diğer kalemlere de yansıdı:

CUMHURİYET ALTINI: Satış fiyatı yüzde 2,22’lik artışla 47 bin 428 liraya fırladı.

ÇEYREK ALTIN: Geçtiğimiz hafta sonu 11 bin 537 lira olan fiyat etiketi, yüzde 2,24’lük artışla 11 bin 795 liraya çıktı.

DÖVİZ KURLARINDA SESSİZ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

dolar-001.jpg

Döviz kurları bu haftayı da boş geçmedi. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,34 oranında yukarı yönlü hareket ederek 43,50 liradan işlem gördü.

Euro cephesindeki hareketlilik ise çok daha sert oldu. Haftayı yüzde 1,87 yükselişle kapatan euro, 51,8590 lira seviyesine ulaştı. Avrupa para birimindeki bu artış, özellikle Avrupa'dan hammadde ithal eden sanayici ve tüketici için yeni maliyet artışları anlamına geliyor.

FONLARDA KIYMETLİ MADEN RÜZGARI

2021/10/25/dolar-ne-kadar.jpg

Yatırım ve emeklilik fonları da haftayı artıda kapattı.

Yatırım fonları genel toplamda yüzde 2,46 değer kazanırken, emeklilik fonlarındaki artış yüzde 4,12 olarak kayıtlara geçti.

Kategorik bazda incelendiğinde ise, yüzde 15,19’luk devasa getiriyle "Kıymetli Maden" fonları haftanın şampiyonu oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

