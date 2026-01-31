Kripto'da kırmızı tablo devam ediyor - 31 Ocak coin piyasası

31 Ocak 2026 Bitcoin 83.848 dolara yükselirken Ethereum 2.693 dolara geriledi. Toplam piyasa değeri 2,83 trilyon dolarda, 24 saatlik hacim 136,95 milyar dolarda seyretti. Günün en çok yükselenleri arasında Canton (CC) ve Jupiter (JUP) dikkat çekerken, düşüş tarafında River (RIVER) sert kayıpla ilk sıraya yerleşti.