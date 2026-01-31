Kripto'da kırmızı tablo devam ediyor - 31 Ocak coin piyasası

Kripto'da kırmızı tablo devam ediyor - 31 Ocak coin piyasası
Yayınlanma:
31 Ocak 2026 Bitcoin 83.848 dolara yükselirken Ethereum 2.693 dolara geriledi. Toplam piyasa değeri 2,83 trilyon dolarda, 24 saatlik hacim 136,95 milyar dolarda seyretti. Günün en çok yükselenleri arasında Canton (CC) ve Jupiter (JUP) dikkat çekerken, düşüş tarafında River (RIVER) sert kayıpla ilk sıraya yerleşti.

31 Ocak 2026 Kripto kısa özet

Bitcoin (BTC): $83,848.97 (%+1.54)
Ethereum (ETH): $2,693.66 (%-1.30)
Toplam piyasa değeri: 2,83 trilyon $
24s toplam hacim: 136,95 milyar $
Saat: 09:20

31 Ocak Bitcoin ve Ethereum fiyatları

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin (BTC)$83,848.97%+1.54$81,765.07$84,466.3654.02 milyar $
Ethereum (ETH)$2,693.66%-1.30$2,633.84$2,763.3832.87 milyar $

31 Ocak 2026 En çok yükselen kripto paralar

CoinFiyat24s %
JUP0.2096+0.0886
HYPE31.08+0.0821
XMR468.58+0.077
CC0.1882+0.091
LIT1.67+0.0492

31 Ocak 2026 en çok düşen kripto paralar

CoinFiyat24s %
RIVER33.63-21.85%
ZRO1.79-9.27%
IP1.69-8.42%
DASH48.34-7.32%
NIGHT0.04921-7.22%

31 Ocak 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.786,60 TL
Gram altın satış: 6.788,96 TL

31 Ocak 2026 altın fiyatları

31 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 116,30 TL

Gram gümüş satış: 116,50 TL

31 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

31 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4781 TL
Dolar satış: 43,4999 TL

Euro alış: 51,5638 TL
Euro satış: 51,6228 TL

Sterlin alış: 59,5138 TL
Sterlin satış: 59,6204 TL

31 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

31 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT

31 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

31 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

31 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

