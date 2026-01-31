Kripto'da kırmızı tablo devam ediyor - 31 Ocak coin piyasası
31 Ocak 2026 Bitcoin 83.848 dolara yükselirken Ethereum 2.693 dolara geriledi. Toplam piyasa değeri 2,83 trilyon dolarda, 24 saatlik hacim 136,95 milyar dolarda seyretti. Günün en çok yükselenleri arasında Canton (CC) ve Jupiter (JUP) dikkat çekerken, düşüş tarafında River (RIVER) sert kayıpla ilk sıraya yerleşti.
31 Ocak 2026 Kripto kısa özet
Bitcoin (BTC): $83,848.97 (%+1.54)
Ethereum (ETH): $2,693.66 (%-1.30)
Toplam piyasa değeri: 2,83 trilyon $
24s toplam hacim: 136,95 milyar $
Saat: 09:20
31 Ocak Bitcoin ve Ethereum fiyatları
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$83,848.97
|%+1.54
|$81,765.07
|$84,466.36
|54.02 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2,693.66
|%-1.30
|$2,633.84
|$2,763.38
|32.87 milyar $
31 Ocak 2026 En çok yükselen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|JUP
|0.2096
|+0.0886
|HYPE
|31.08
|+0.0821
|XMR
|468.58
|+0.077
|CC
|0.1882
|+0.091
|LIT
|1.67
|+0.0492
31 Ocak 2026 en çok düşen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|RIVER
|33.63
|-21.85%
|ZRO
|1.79
|-9.27%
|IP
|1.69
|-8.42%
|DASH
|48.34
|-7.32%
|NIGHT
|0.04921
|-7.22%
31 Ocak 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.786,60 TL
Gram altın satış: 6.788,96 TL
31 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 116,30 TL
Gram gümüş satış: 116,50 TL
31 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4781 TL
Dolar satış: 43,4999 TL
Euro alış: 51,5638 TL
Euro satış: 51,6228 TL
Sterlin alış: 59,5138 TL
Sterlin satış: 59,6204 TL
31 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT
