Altında böyle düşüş görülmedi, üç günde bin TL düştü!

Altında böyle düşüş görülmedi, üç günde bin TL düştü!
Yayınlanma:
Altın piyasası çalkalanmaya devam ediyor. 30 Ocak öğlen saatlerinde 6 bin 944 TL’ye kadar gerileyen gram altın, akşama doğru 6 bin 568 TL’ye kadar düştü, haftayı 6 bin 786,60 TL’den kapattı. Dünya piyasalarında da ons altın eş zamanlı olarak 5 bin Doların altına düşerek 4 bin 849,83 Dolar seviyelerini gördü.

Haftaya 6 bin 947,78 TL'den başlayan altın hafta ortasında 7 bin 793,47 TL'ye kadar tırmanmıştı, düşüşü sert oldu. 6 bin 786,60 TL'ye düşerek haftayı başladığından düşük seviyede bitirdi.

31 Ocak 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram altın (satış): 6.786,60 TL

  • Ons altın (satış): 4.849,83 $

31 Ocak 2026 Güncel altın fiyatları

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın TL6.786,60 TL6.788,96 TL-9,85%23:59
Ons altın $4.848,73 $4.849,83 $-10,11%23:59
Çeyrek altın TL11.662,00 TL12.097,00 TL-7,01%00:55
Yarım altın TL23.324,00 TL24.195,00 TL-7,01%00:55
Tam altın TL47.694,76 TL48.753,94 TL-6,97%17:11
Cumhuriyet altını TL46.504,00 TL48.204,00 TL-7,01%00:55
Külçe altın (24 ayar) $170.500,00 $171.000,00 $-7,01%17:12

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

30 Ocak 2026 Kapanış ve Bugün

KalemDün 30 Ocak 2026
kapanış		Bugün 31 Ocak 2026Fark
Gram altın (satış)7.016,79 TL6.788,96 TL-227,83 TL
Ons altın (satış)$5.016,804.849,83 $-166,97 $

31 Ocak 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.786,60 TL
Gram altın satış: 6.788,96 TL

31 Ocak 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 11.662,00 TL
Çeyrek altın satış: 12.097,00 TL

31 Ocak 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 23.324,00 TL
Yarım altın satış: 24.195,00 TL

31 Ocak 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 47.694,76 TL
Tam altın satış: 48.753,94 TL

31 Ocak 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 46.504,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 48.204,00 TL

31 Ocak 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 4.848,73 $
Ons altın satış: 4.849,83 $

31 Ocak 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

Külçe altın (24 ayar) alış: 170.500,00 $
Külçe altın (24 ayar) satış: 171.000,00 $

31 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 116,30 TL

Gram gümüş satış: 116,50 TL

31 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

31 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4781 TL
Dolar satış: 43,4999 TL

Euro alış: 51,5638 TL
Euro satış: 51,6228 TL

Sterlin alış: 59,5138 TL
Sterlin satış: 59,6204 TL

31 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

31 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT

31 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

31 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

31 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

31 Ocak 2026 kripto piyasası

31 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Ekonomi
Asgari ücretten 1000 lira daha gitti
Asgari ücretten 1000 lira daha gitti
Dövizde dalgalanma devam ediyor
Dövizde dalgalanma devam ediyor
Altın alamayanlar ona güvenmişti, hayal kırıklığına uğrattı
Altın alamayanlar ona güvenmişti, hayal kırıklığına uğrattı