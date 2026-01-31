Altında böyle düşüş görülmedi, üç günde bin TL düştü!
Haftaya 6 bin 947,78 TL'den başlayan altın hafta ortasında 7 bin 793,47 TL'ye kadar tırmanmıştı, düşüşü sert oldu. 6 bin 786,60 TL'ye düşerek haftayı başladığından düşük seviyede bitirdi.
31 Ocak 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet
Gram altın (satış): 6.786,60 TL
Ons altın (satış): 4.849,83 $
31 Ocak 2026 Güncel altın fiyatları
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.786,60 TL
|6.788,96 TL
|-9,85%
|23:59
|Ons altın $
|4.848,73 $
|4.849,83 $
|-10,11%
|23:59
|Çeyrek altın TL
|11.662,00 TL
|12.097,00 TL
|-7,01%
|00:55
|Yarım altın TL
|23.324,00 TL
|24.195,00 TL
|-7,01%
|00:55
|Tam altın TL
|47.694,76 TL
|48.753,94 TL
|-6,97%
|17:11
|Cumhuriyet altını TL
|46.504,00 TL
|48.204,00 TL
|-7,01%
|00:55
|Külçe altın (24 ayar) $
|170.500,00 $
|171.000,00 $
|-7,01%
|17:12
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
30 Ocak 2026 Kapanış ve Bugün
|Kalem
|Dün 30 Ocak 2026
kapanış
|Bugün 31 Ocak 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|7.016,79 TL
|6.788,96 TL
|-227,83 TL
|Ons altın (satış)
|$5.016,80
|4.849,83 $
|-166,97 $
31 Ocak 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.786,60 TL
Gram altın satış: 6.788,96 TL
31 Ocak 2026 çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış: 11.662,00 TL
Çeyrek altın satış: 12.097,00 TL
31 Ocak 2026 yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış: 23.324,00 TL
Yarım altın satış: 24.195,00 TL
31 Ocak 2026 tam altın ne kadar?
Tam altın alış: 47.694,76 TL
Tam altın satış: 48.753,94 TL
31 Ocak 2026 cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış: 46.504,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 48.204,00 TL
31 Ocak 2026 ons altın ne kadar?
Ons altın alış: 4.848,73 $
Ons altın satış: 4.849,83 $
31 Ocak 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?
Külçe altın (24 ayar) alış: 170.500,00 $
Külçe altın (24 ayar) satış: 171.000,00 $
31 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 116,30 TL
Gram gümüş satış: 116,50 TL
31 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4781 TL
Dolar satış: 43,4999 TL
Euro alış: 51,5638 TL
Euro satış: 51,6228 TL
Sterlin alış: 59,5138 TL
Sterlin satış: 59,6204 TL
31 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT
31 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları
31 Ocak 2026 BIST 100 endeksi
31 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri
31 Ocak 2026 kripto piyasası
31 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum