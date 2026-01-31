Altında böyle düşüş görülmedi, üç günde bin TL düştü!

Altın piyasası çalkalanmaya devam ediyor. 30 Ocak öğlen saatlerinde 6 bin 944 TL’ye kadar gerileyen gram altın, akşama doğru 6 bin 568 TL’ye kadar düştü, haftayı 6 bin 786,60 TL’den kapattı. Dünya piyasalarında da ons altın eş zamanlı olarak 5 bin Doların altına düşerek 4 bin 849,83 Dolar seviyelerini gördü.