Araç sahipleri merakta: Akaryakıtta zam mı var?

Yayınlanma:
Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları hala değişken seyrediyor ve araç sahipleri için “zam mı, indirim mi var?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle halen değişken seyrini sürdürüyor. Bu durum, araç sahiplerinin bütçesini yakından ilgilendirirken, sürücüler “akaryakıta zam mı gelecek, yoksa indirim mi yapılacak?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiği bu süreçte, akaryakıt fiyatlarına ilişkin olası değişiklikler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

31 OCAK 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.30

Motorin

57.43

LPG

29.29

31 OCAK 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.12

Motorin

57.25

LPG

28.69

31 OCAK 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.20

Motorin

58.51

LPG

29.17

31 OCAK 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.48

Motorin

58.78

LPG

29.09

31 Ocak 2026 benzin ne kadar?

  • İstanbul Avrupa: 55.30 TL
  • İstanbul Anadolu: 55.12 TL
  • Ankara: 56.20 TL
  • İzmir: 56.48 TL

31 Ocak 2026 motorin ne kadar?

  • İstanbul Avrupa: 57.43 TL
  • İstanbul Anadolu: 57.25 TL
  • Ankara: 58.51 TL
  • İzmir: 58.78 TL

31 Ocak 2026 LPG ne kadar?

  • İstanbul Avrupa: 30.89 TL
  • İstanbul Anadolu: 28.69 TL
  • Ankara: 29.17 TL
  • İzmir: 29.09 TL

31 Ocak 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.786,60

Gram altın satış: 6.788,96

31 Ocak 2026 Altın Fiyatları

31 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 116,30

Gram gümüş satış: 116,50

31 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

31 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4781

Dolar satış: 43,4999

Euro alış: 51,5638

Euro satış: 51,6228

Sterlin alış: 59,5138

Sterlin satış: 59,6204

31 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

31 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

31 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

31 Ocak 2026 kripto piyasası

31 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

