Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle halen değişken seyrini sürdürüyor. Bu durum, araç sahiplerinin bütçesini yakından ilgilendirirken, sürücüler “akaryakıta zam mı gelecek, yoksa indirim mi yapılacak?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiği bu süreçte, akaryakıt fiyatlarına ilişkin olası değişiklikler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

31 OCAK 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55.30 Motorin 57.43 LPG 29.29

31 OCAK 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55.12 Motorin 57.25 LPG 28.69

31 OCAK 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56.20 Motorin 58.51 LPG 29.17

31 OCAK 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56.48 Motorin 58.78 LPG 29.09

