Bakanlığın IŞİD kararına sert tepki: CHP'li Çakırözer sordu Yılmaz Tunç ‘gizledi’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü IŞİD'e üyelikten cezaevinde bulunan ve tahliye edilen kişilere dair sayısal bilgileri içeren soruları yanıtlamaktan kaçındı.

BAKANLIK SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in TBMM'ye verdiği yazılı soru önergesinde, cezaevlerinde kaç IŞİD üyesinin bulunduğu, son beş yılda kaçının tahliye edildiği ve kaçının mahkûm olduğu soruldu. Sözcü'nün haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sorulara net bir rakamsal cevap vermedi.

ELİMİZDE BİLGİ YOK

Bakan Tunç, soru önergesine verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi: "Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce verilen ara karar, karar ve hükümlerin hukukî dayanakları ile gerekçelerine dair bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır. Yargısal denetim de yargı mercilerine aittir."

ÇAKIRÖZER İSYAN ETTİ: BÖYLE MÜCADELE OLMAZ

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Utku Çakırözer ise tepkisini dile getirdi. Çakırözer, "Terör örgütü eli kanlı IŞİD ülkede cirit atıyor. Saldırılarda yurttaşlarımız, polisimiz yaşamını yitiriyor. IŞİD’liler tahliye oluyor, Bakanlık gizliyor, İŞİD ile böyle mücadele olmaz" dedi.