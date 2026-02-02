Nijer'de Türk firmanın işlettiği havaalanına IŞİD saldırısı! Savaş jetini bombaladılar

Terör örgütü IŞİD, Nijer’in başkenti Niamey’de Türk firma tarafından işletilen Diori Hamani Uluslararası Havalimanı’na yönelik bir saldırı düzenledi.

Hangarlarda bulunan uçakların alevler içinde kaldığı ve bölgede yoğun silah sesleri ile patlamaların duyulduğu belirtildi.

Saldırı hazırlığındaki IŞİD'li üzerinde bomba düzenekli kemerle böyle yakalandı!

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Nijer Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin saldırıya hızla müdahale ettiğini açıkladı. Açıklamada, olay sırasında bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığı belirtilirken, çok sayıda saldırganın etkisiz hâle getirildiği ve bazı şüphelilerin yakalandığı duyuruldu.

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, hem sivil hem de askeri uçuşlar açısından Nijer’in en stratejik tesislerinden biri olduğu vurgulanıyor.

CUMHURBAŞKANI ÜÇ ÜLKEYİ İŞARET ETTİ

Nijer Devlet Başkanı Abdourrahmane Tiani, saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte havaalanı ve askeri üssü ziyaret etti. Daha sonra düzenlediği basın toplantısında Tiani, saldırıyı “paralı askerler” tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek ve bu kişilerin yıllardır Nijer’e karşı düşmanca tutumlarıyla bilinen bazı yabancı ülkeler tarafından desteklendiğini ileri sürdü. Tiani, “Bu paralı askerlerin sponsorlarına, özellikle Macron, Talon ve Ouattara’ya sesleniyoruz; onların havlamalarını yeterince dinledik, şimdi onlar da bizim kükrememizi dinleyecek” ifadelerini kullandı.