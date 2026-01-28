Saldırı hazırlığındaki IŞİD'li üzerinde bomba düzenekli kemerle böyle yakalandı!

Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, istihbarat birimlerinin takibi sonucu teröristin yeri tespit edildi. "5 Kilo" (Hemsa Kilo) mevkisinde gerçekleştirilen operasyonla, intihar kemeri takılı haldeki militan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

KÜRT İŞLETMECİNİN LOKANTASINA 50 METRE KALA YAKALANDI

Olayın yaşandığı nokta, bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan Hiwa Adil’e ait "Hiwa Kurdi" isimli lokantanın çok yakınındaydı. Yaşadığı korku dolu anları paylaşan Adil, saldırganın işletmesine yaklaşık 50 metre mesafede yakalandığını belirterek, "Saldırgan kendisini patlatmayı hedefliyordu ve lokantama yaklaşık 50 metre mesafedeydi. Güvenlik güçleri gelip müdahale edene kadar onun böyle bir niyeti olduğundan haberimiz yoktu. 1980'lerden beri Enbar'da yaşıyorum, daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmadım" dedi.

IŞİD MAHKUMLARININ İADESİ GÜNDEMDE

Operasyon, Irak hükümetinin Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından tutulan Irak uyruklu IŞİD mahkumlarını teslim alma sürecini tartıştığı bir dönemde gerçekleşti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin pazar günü yaptığı açıklamada, Bağdat'ın mahkumları teslim almaya hazır olduğunu ancak bu yükün sadece Irak'ın omuzlarına bırakılmaması gerektiğini söylemişti.

Hüseyin, "Bu mahkumların teslim edilmesi durumunda onları teslim almaya ve Irak hapishanelerine nakletmeye hazırız. Ancak hem Avrupa Birliği hem de ABD ile yaptığımız görüşmelerde, bu transferin güvenlik ve mali sorumluluğunun tek başına Irak hükümetine ait olmaması gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullanmıştı.