Saldırı hazırlığındaki IŞİD'li üzerinde bomba düzenekli kemerle böyle yakalandı!

Yayınlanma:
Irak güvenlik güçleri, Enbar vilayetinin merkezi Ramadi’de düzenledikleri operasyonla, üzerinde patlayıcı kemer bulunan bir IŞİD militanını eylemini gerçekleştiremeden yakaladı.

Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, istihbarat birimlerinin takibi sonucu teröristin yeri tespit edildi. "5 Kilo" (Hemsa Kilo) mevkisinde gerçekleştirilen operasyonla, intihar kemeri takılı haldeki militan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

KÜRT İŞLETMECİNİN LOKANTASINA 50 METRE KALA YAKALANDI

Olayın yaşandığı nokta, bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan Hiwa Adil’e ait "Hiwa Kurdi" isimli lokantanın çok yakınındaydı. Yaşadığı korku dolu anları paylaşan Adil, saldırganın işletmesine yaklaşık 50 metre mesafede yakalandığını belirterek, "Saldırgan kendisini patlatmayı hedefliyordu ve lokantama yaklaşık 50 metre mesafedeydi. Güvenlik güçleri gelip müdahale edene kadar onun böyle bir niyeti olduğundan haberimiz yoktu. 1980'lerden beri Enbar'da yaşıyorum, daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmadım" dedi.

Trump: Şara ile 'çok iyi' bir görüşme gerçekleştirdikTrump: Şara ile 'çok iyi' bir görüşme gerçekleştirdik

IŞİD MAHKUMLARININ İADESİ GÜNDEMDE

Operasyon, Irak hükümetinin Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından tutulan Irak uyruklu IŞİD mahkumlarını teslim alma sürecini tartıştığı bir dönemde gerçekleşti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin pazar günü yaptığı açıklamada, Bağdat'ın mahkumları teslim almaya hazır olduğunu ancak bu yükün sadece Irak'ın omuzlarına bırakılmaması gerektiğini söylemişti.

Hüseyin, "Bu mahkumların teslim edilmesi durumunda onları teslim almaya ve Irak hapishanelerine nakletmeye hazırız. Ancak hem Avrupa Birliği hem de ABD ile yaptığımız görüşmelerde, bu transferin güvenlik ve mali sorumluluğunun tek başına Irak hükümetine ait olmaması gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Dünya
ABD vizesinde yeni dönem! Sosyal medyası gizli olan giremeyecek!
ABD vizesinde yeni dönem! Sosyal medyası gizli olan giremeyecek!
Avrupa'nın ünlü kış otelinde dev yangına jet müdahale! Tek ölüm olmadı akıllara Kartalkaya geldi
Avrupa'nın ünlü kış otelinde dev yangına jet müdahale! Tek ölüm olmadı akıllara Kartalkaya geldi
Mitinge giden Hindistan başbakan yardımcısı uçak kazasında öldü!
Mitinge giden Hindistan başbakan yardımcısı uçak kazasında öldü!