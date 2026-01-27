Trump: Şara ile 'çok iyi' bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye geçici yönetiminin başkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, Şara ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını belirtti.

Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a saldırı açıklaması

İKİLİ İŞBİRLİĞİ KONULARI ELE ALINDI

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre; görüşmede Suriye'deki geçiş sürecindeki gelişmeler, güvenliği ve istikrarı artırmak için gösterilen çabalar ile bölgesel ve uluslararası istikrara hizmet edecek şekilde ikili işbirliği konuları ele alındı.

Şara görüşmede; Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine tam bağlılığını, devlet kurumlarını koruma ve toplumsal barışı güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Ayrıca başta IŞİD olmak üzere terör örgütlerinin geri dönüşüne engel olmak için uluslararası işbirliğinin önemine değindi.

TRUMP'TAN ŞARA'YA DESTEK

Bölgesel anlaşmazlıkların çözümünde diyalog dilinin hakim kılınması gerekliliği konusunda ABD Başkanı ile mutabık kalan Şara, bölgedeki kronik krizlerin ancak "aktif diplomasi" ile aşılabileceğini söyledi.

Başkan Trump ise ABD'nin, Suriye halkının birleşik ve güçlü bir devlet kurma konusundaki çabalarına verdiği desteği bir kez daha vurguladı.