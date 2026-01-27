Trump'tan İran'a saldırı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili durumun "değişken" olduğunu, ancak Tahran'ın bir anlaşma yapmak istediğine inandığını ifade etti. Trump, bu ay içinde rejim hedeflerine saldırı emri vermeyi düşündüğünü ancak kararı ertelediğini açıkladı.

'BÜYÜK BİR DONANMAMIZ VAR'

ABD merkezli Axios'a konuşan Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dan daha büyük" dedi.

ABD Başkanı, bölgeye gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisi saldırı grubunun varlığına dikkat çekti ancak ulusal güvenlik ekibinin sunduğu seçenekleri tartışmayı reddetti.

ABD ORDUSU İRAN YAKINLARINA KONUŞLANIYOR

ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, pazartesi günü ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) sorumluluk alanına girdi. Bölgeye ayrıca ek F-15 ve F-35 savaş uçakları, yakıt ikmal tankerleri ve hava savunma sistemleri gönderildi. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İsrail'i ziyaret ederek olası ortak planları koordine etti.

'ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR’

Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" ifadelerini kullanarak diplomasinin bir seçenek olarak kaldığını vurguladı. ABD'li yetkililer, bir anlaşmanın İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması, füze stokuna sınırlama ve bölgesel vekil politikalarda değişiklik gerektirdiğini belirtti.

‘İSRAİL’E SALDIRI İZİN VEREREK İRAN SALDIRISINI ÖNLEDİM’

Trump, geçen Haziran'daki 12 günlük çatışmaya atıfta bulunarak, İran'ın "büyük füze gücü" nedeniyle İsrail'e saldırabileceğini, ancak kendisinin İsrail'e ilk saldırı izni vererek bunu önlediğini iddia etti.