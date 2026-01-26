Venezuela’nın yeni lideri de Trump'a meydan okudu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından ülkenin geçici lideri seçilen Delcy Rodríguez, ABD yönetimine tepki gösterdi. Maduro'nun kaçırılmasından önce ABD Başkanı Donald Trump ile anlaştığı iddia edilen Rodríguez, “Washington’un emirleri artık yeter” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD Başkanı Doland Trump'ın talimatıyla başkent Caracas'a düzenlenen operasyonla New York'a kaçırıldı.

Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, devlet televizyonu Venezolana de Televisión’a yaptığı açıklamada, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyorİşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor

Nicolás Maduro’nun, kaçırılmasından önce Doanld Trump ile anlaştığı iddia edilen Rodríguez, Washington yönetimini sert bir dille eleştirdi.

ABD’nin Venezuela siyasetine müdahale ettiğini belirten Rodríguez, “Venezuela’daki siyasetçiler üzerinde Washington’un emirleri yeter artık” dedi.

Trump ABD'nin gizemli silahını açıkladıTrump ABD'nin gizemli silahını açıkladı

delcy-rodriguez.jpg

"İÇ ÇATIŞMALARIMIZI VENEZUELA SİYASETİ ÇÖZSÜN"

Venezuela'nın sorunlarını kendisinin çözmesi gerektiğini ifade eden Rodríguez, “Farklılıklarımızı ve iç çatışmalarımızı Venezuela siyaseti çözsün. Bu Cumhuriyet, ülkemizde faşizm ve aşırılığın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığı için çok ağır bedeller ödedi” diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

