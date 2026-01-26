Venezuela’nın yeni lideri de Trump'a meydan okudu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD Başkanı Doland Trump'ın talimatıyla başkent Caracas'a düzenlenen operasyonla New York'a kaçırıldı.

Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, devlet televizyonu Venezolana de Televisión’a yaptığı açıklamada, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Nicolás Maduro’nun, kaçırılmasından önce Doanld Trump ile anlaştığı iddia edilen Rodríguez, Washington yönetimini sert bir dille eleştirdi.

ABD’nin Venezuela siyasetine müdahale ettiğini belirten Rodríguez, “Venezuela’daki siyasetçiler üzerinde Washington’un emirleri yeter artık” dedi.

"İÇ ÇATIŞMALARIMIZI VENEZUELA SİYASETİ ÇÖZSÜN"

Venezuela'nın sorunlarını kendisinin çözmesi gerektiğini ifade eden Rodríguez, “Farklılıklarımızı ve iç çatışmalarımızı Venezuela siyaseti çözsün. Bu Cumhuriyet, ülkemizde faşizm ve aşırılığın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığı için çok ağır bedeller ödedi” diye konuştu.