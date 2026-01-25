Trump ABD'nin gizemli silahını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik düzenlenen son saldırıda, askeri teknolojide yeni bir adım olan ve "discombobulator" olarak adlandırılan özel bir silahın kullanıldığını duyurdu.

"DÜĞMEYE BASTILAR AMA HİÇBİR ŞEY ÇALIŞMADI"

Amerikan basınına konuşan Trump, yeni silahın temel işlevinin karşı tarafın savunma ve taarruz ekipmanlarını işlevsiz hale getirmek olduğunu belirtti. Operasyon anına dair detaylar paylaşan Trump, "Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz bölgeye girdiğimizde düğmelere bastılar ancak sistemlerin hiçbiri çalışmadı" dedi.

TEKNOLOJİNİN DETAYLARI "YASAKLI" KAPSAMDA

Söz konusu silahın çalışma prensibi hakkında daha fazla bilgi vermesinin yasak olduğunu ifade eden Trump, cihazın düşman savunma hatlarını elektronik veya teknik yollarla felç ettiğine işaret etti.