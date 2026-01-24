Trump'tan Kanada'ya 'Grönland’ tepkisi! 'Sizi yiyip bitirecek Çin'i seçtiniz'

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kanada’nın Grönland’da inşa edilmesi planlanan Altın Kubbe savunma sistemine karşı çıktığını belirterek eleştiride bulundu. Trump, “Altın Kubbe, Kanada’yı da koruyacak. Ama Kanada, bunun yerine ilk yıl içinde kendilerini 'yiyip bitirecek' olan Çin ile iş yapmayı seçti” açıklamasında bulundu.

Öte yandan dün ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta kendisini üstü kapalı eleştiren Kanada Başbakanı Mark Carney'e yaptığı Barış Kurulu davetini geri çekmişti.

TRUMP'UN AÇIKLAMASI CARNEY'İN PEKİN ZİYARETİ SONRASI GELDİ

Trump’ın yorumları, Kanada Başbakanı Mark Carney’in Pekin ziyareti ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinin hemen ardından geldi. Carney, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kanada ile Çin’in ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleri gibi alanlarda karşılıklı kazanım sağlayabilecek iş birlikleri ve “yeni bir stratejik ortaklık” üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Ziyaret kapsamında Çin’in Kanada’dan gelen kanola yağı üzerindeki vergilerini 1 Mart’a kadar yüzde 85’ten yüzde 15’e düşürmesi, Kanada’nın ise Çin’in elektrikli araçlarına uygulanan ayrıcalıklı ülke oranı olan yüzde 6,1 vergi oranını kabul etmesi bekleniyor. Carney’in ziyareti, 2017’den bu yana Çin’e yapılan ilk Kanada başbakan düzeyindeki ziyaret olarak kayıtlara geçti.