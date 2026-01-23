Trump'ın Tahran'a 'donanma' hamlesine Çin'den tepki geldi!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile artan gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu temaslarının ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Tahran’a yönelik kapsamlı bir askeri sevkiyatın başlatıldığını belirtti.

Trump açıkladı: ABD donanması İran'a doğru yola çıktı

ABD Başkanı, "İran'a doğru giden çok sayıda gemimiz var, her ihtimale karşı o yöne giden büyük bir filomuz, bir armadamız var" dedi. Trump, herhangi bir çatışmanın yaşanmasını istemediğini ve Tahran’ı yakından takip ettiklerini vurguladı.

"ANLAŞMAZLIKLAR, BARIŞ VE DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a büyük bir güç gönderildiğine ilişkin açıklamasına değindi. Guo, Çin’in İran’ın ulusal istikrarının korunmasından yana olduğunu belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Temkinli davranılması gerektiğinin altını çizen Guo, "Anlaşmazlıklar, barış ve diyalog yoluyla çözülmeli" ifadelerini kullandı.