Trump'ın Tahran'a 'donanma' hamlesine Çin'den tepki geldi!

ABD Başkanı Trump, İran’a büyük bir askeri sevkiyat yapıldığını açıkladı. Trump'ın açıklamasına Çin'den tepki gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, gerilimin barış ve diyalogla çözülmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile artan gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu temaslarının ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Tahran’a yönelik kapsamlı bir askeri sevkiyatın başlatıldığını belirtti.

ABD Başkanı, "İran'a doğru giden çok sayıda gemimiz var, her ihtimale karşı o yöne giden büyük bir filomuz, bir armadamız var" dedi. Trump, herhangi bir çatışmanın yaşanmasını istemediğini ve Tahran’ı yakından takip ettiklerini vurguladı.

"ANLAŞMAZLIKLAR, BARIŞ VE DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a büyük bir güç gönderildiğine ilişkin açıklamasına değindi. Guo, Çin’in İran’ın ulusal istikrarının korunmasından yana olduğunu belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Temkinli davranılması gerektiğinin altını çizen Guo, "Anlaşmazlıklar, barış ve diyalog yoluyla çözülmeli" ifadelerini kullandı.

