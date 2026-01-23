Trump açıkladı: ABD donanması İran'a doğru yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert mesajlar vererek açıkladı. Daha önce İran’ın kendisine yönelik olası bir suikast girişiminde bulunması halinde, “yeryüzünden silinmeleri” için çok net talimatlar verdiğini ifade eden Trump'ın açıkamasına göre, ABD donanması İran'a doğru yola çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert mesajlar içeren yeni açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran yönüne doğru hareket eden güçlü bir askeri varlığı olduğunu duyurdu.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ise İran’ın kendisine yönelik olası bir suikast girişiminde bulunması halinde, “yeryüzünden silinmeleri” için çok net talimatlar verdiğini söylemişti. ABD Başkanı, bu ifadeleri ikinci kez göreve gelişinin ilk yıl dönümünde News Nation’a verdiği röportajda dile getirmiş ve ABD’nin iç ve dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Trump, İran’dan kendisine yönelik suikast tehditleriyle ilgili sert ifadelerini yineledi. Olası bir girişim halinde “tüm ülkenin havaya uçacağını” söyleyen Trump, “Onları kesinlikle çok sert vuracağım. Bu konuda son derece net talimatlar verdim; bir şey olursa yeryüzünden silinirler” dedi.

Tehditlere karşı yeterli tepki verilmediğini savunarak eski ABD Başkanı Joe Biden’ı da eleştiren Trump, "İran’a giden çok sayıda gemimiz var. Her ihtimale karşı o yöne giden büyük bir filomuz mevcut. Ne olacağını göreceğiz. Büyük bir güç İran’a doğru ilerliyor" dedi.

MAHKEME SİSTEMİNİ BAYPAS EDECEK

Trump, iç politikaya ilişkin değerlendirmelerinde ise göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle protestoların yaşandığı Minnesota’da gündeme gelen İsyan Yasası’na (Insurrection Act) “şimdilik gerek olmadığını” belirtti.

Gerekli görülmesi halinde yasayı devreye sokabileceğini ifade eden Trump, bu adımın “mahkeme sistemini baypas edeceğini” ve süreci “çok daha kolaylaştıracağını” söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

