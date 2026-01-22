İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor

İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD medyasının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD'nin, Venezuela'nın ardından yıl sonuna kadar Küba'ya da müdahale etmeyi planladığı iddia edildi. Yetkililer, ABD'nin Küba yönetimi içinde uzlaşmaya açık isimleri tespit etmeye çalıştığını öne sürdü.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump yönetiminin Venezuela'dan sonraki hedeflerinin Küba olduğunu iddia etti.

kuba-abd-donald-trump.jpeg

BU YILIN SONUNA KADAR MÜDAHALE PLANI VAR

Yetkililer, ABD'nin 2026 sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliğine zemin hazırlayacak bir anlaşma için hükümet içinden isimlerle temas kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Trump yönetiminin Küba ekonomisini "çöküşün eşiğinde" olarak değerlendirdiğini belirten yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun desteğinin bitmesiyle Havana yönetiminin kırılgan hale geldiğini düşündüğünü ifade etti.

Trump'ın Grönlandlılara kişi başı ne kadar para vereceğini açıkladı: Putin'i şaşkına çevirecekTrump'ın Grönlandlılara kişi başı ne kadar para vereceğini açıkladı: Putin'i şaşkına çevirecek

"VENEZUELA, KÜBA İÇİN HEM BİR ÖRNEK HEM DE BİR UYARI"

Küba hükümetini sona erdirmeye yönelik henüz somut bir planın bulunmadığını kaydeden yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkenin başkentinden alıkonularak New York'a getirilmesinin Küba açısından hem bir örnek hem de uyarı niteliği taşıdığınının altını çizdi.

Trump’ın Grönland hamlesine Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert yanıt: 'Karşılık vermekten kaçınmayız'Trump’ın Grönland hamlesine Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert yanıt: 'Karşılık vermekten kaçınmayız'

ABD, KÜBA İÇİN YENİ BİR LİDER ARAYIŞINDA

Yönetimin Miami ve Washington'daki Kübalı sürgünler ve sivil gruplarla görüşmeler yaptığını vurgulayan yetkililer, Küba yönetimi içinde uzlaşmaya açık isimleri tespit etmeye çalıştığını öne sürdü.

Washington yönetiminin Küba'nın enerji ihtiyacını karşılayan petrol tedarikini kısıtlayarak yönetimi zayıflatmayı hedeflediği de iddia edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
Dünya
Libya heyetinin düşen uçağına ilişkin ön rapor belli oldu: 'Uçak motorları çalışır halde tepeye çarptı'
Libya heyetinin düşen uçağına ilişkin ön rapor belli oldu: 'Uçak motorları çalışır halde tepeye çarptı'
Trump'ın Grönlandlılara kişi başı ne kadar para vereceğini açıkladı: Putin'i şaşkına çevirecek
Trump'ın Grönlandlılara kişi başı ne kadar para vereceğini açıkladı: Putin'i şaşkına çevirecek