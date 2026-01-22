İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump yönetiminin Venezuela'dan sonraki hedeflerinin Küba olduğunu iddia etti.

BU YILIN SONUNA KADAR MÜDAHALE PLANI VAR

Yetkililer, ABD'nin 2026 sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliğine zemin hazırlayacak bir anlaşma için hükümet içinden isimlerle temas kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Trump yönetiminin Küba ekonomisini "çöküşün eşiğinde" olarak değerlendirdiğini belirten yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun desteğinin bitmesiyle Havana yönetiminin kırılgan hale geldiğini düşündüğünü ifade etti.

"VENEZUELA, KÜBA İÇİN HEM BİR ÖRNEK HEM DE BİR UYARI"

Küba hükümetini sona erdirmeye yönelik henüz somut bir planın bulunmadığını kaydeden yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkenin başkentinden alıkonularak New York'a getirilmesinin Küba açısından hem bir örnek hem de uyarı niteliği taşıdığınının altını çizdi.

ABD, KÜBA İÇİN YENİ BİR LİDER ARAYIŞINDA

Yönetimin Miami ve Washington'daki Kübalı sürgünler ve sivil gruplarla görüşmeler yaptığını vurgulayan yetkililer, Küba yönetimi içinde uzlaşmaya açık isimleri tespit etmeye çalıştığını öne sürdü.

Washington yönetiminin Küba'nın enerji ihtiyacını karşılayan petrol tedarikini kısıtlayarak yönetimi zayıflatmayı hedeflediği de iddia edildi.