Trump’ın Grönland hamlesine Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert yanıt: 'Karşılık vermekten kaçınmayız'

ABD Başkanı Donald Trump, “ulusal güvenlik” gerekçesiyle Grönland’a yönelik çıkışlarını sertleştirirken, NATO’nun Danimarka’yı Rusya’ya karşı yeterince koruyamadığını savundu ve “artık harekete geçme zamanı” diyerek dikkat çekici mesajlar verdi.

Trump 'artık zamanı geldi' diyerek Grönland'ı işaret etti: 'Bu yapılacak'

"KARŞILIK VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Trump'un bu açıklamalarına Danimarka’dan net bir yanıt geldi. Başbakan Mette Frederiksen, ABD’nin Grönland’a karşı askeri güç kullanması halinde Danimarka’nın da buna karşılık vermekten çekinmeyeceğini belirtti. Kopenhag’da konuşan Frederiksen, Washington’un askeri seçeneği gündemde tuttuğunu yakından izlediklerini belirtti.

GRÖNLAND’DA ASKERİ HAREKETLİLİK

Frederiksen ayrıca bölgede askeri hareketlilik ve eğitim faaliyetlerinin arttığını doğrulayarak, Grönland’daki savunma altyapısının NATO’nun yürüttüğü “Arktik Dayanıklılık Operasyonu” kapsamında güçlendirildiğini ifade etti.