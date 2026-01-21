Trump’ın Grönland hamlesine Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert yanıt: 'Karşılık vermekten kaçınmayız'

Trump’ın Grönland hamlesine Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert yanıt: 'Karşılık vermekten kaçınmayız'
Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump’ın Grönland'a yönelik sert açıklamaları bölgede tansiyonu yükseltti. Danimarka Başbakanı Frederiksen, karşılık vermekten çekilmeyeceklerini belirterek bölgede askeri hareketliliğin başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, “ulusal güvenlik” gerekçesiyle Grönland’a yönelik çıkışlarını sertleştirirken, NATO’nun Danimarka’yı Rusya’ya karşı yeterince koruyamadığını savundu ve “artık harekete geçme zamanı” diyerek dikkat çekici mesajlar verdi.

Trump 'artık zamanı geldi' diyerek Grönland'ı işaret etti: 'Bu yapılacak'Trump 'artık zamanı geldi' diyerek Grönland'ı işaret etti: 'Bu yapılacak'

"KARŞILIK VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Trump'un bu açıklamalarına Danimarka’dan net bir yanıt geldi. Başbakan Mette Frederiksen, ABD’nin Grönland’a karşı askeri güç kullanması halinde Danimarka’nın da buna karşılık vermekten çekinmeyeceğini belirtti. Kopenhag’da konuşan Frederiksen, Washington’un askeri seçeneği gündemde tuttuğunu yakından izlediklerini belirtti.

GRÖNLAND’DA ASKERİ HAREKETLİLİK

Frederiksen ayrıca bölgede askeri hareketlilik ve eğitim faaliyetlerinin arttığını doğrulayarak, Grönland’daki savunma altyapısının NATO’nun yürüttüğü “Arktik Dayanıklılık Operasyonu” kapsamında güçlendirildiğini ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
Dünya
Trump 'üzücü' diyerek açıkladı: Ben gelmeseydim tarihin çöplüğünde kalırlardı
"Ben gelmeseydim tarihin çöplüğünde kalırlardı"
Trump tehditte yine sınır tanımadı: Kesin talimat verdim bana bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak
Trump tehditte yine sınır tanımadı: Kesin talimat verdim bana bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak